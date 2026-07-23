Pháp luật - Đời sống Kiểm tra an toàn trước bay hiệu chuẩn tại sân bay Liên Khương Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn các hệ thống, thiết bị hàng không sau thi công, các cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu bay.

Các lực lượng kiểm tra thực tế tại khu bay Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn nghiệm thu hệ thống, thiết bị dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 28/7/2026.

Đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lâm Đồng), Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Liên Khương cùng đơn vị thi công dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Các lực lượng tham gia kiểm tra, đánh giá công tác an ninh, an toàn khu bay

Lực lượng chức năng đã rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu bay; kiểm tra công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực hạn chế; đánh giá việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng và điều kiện công trường nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn.

Đoàn cũng thống nhất phương án phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, bảo đảm chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, phục vụ công tác nghiệm thu hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không sau khi dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn hoàn thành.

Việc chủ động kiểm tra công tác an ninh, an toàn trước chuyến bay hiệu chuẩn góp phần bảo đảm chất lượng nghiệm thu công trình, tạo điều kiện đưa các hạng mục của dự án vào khai thác đúng quy định, đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn, hiệu quả tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.