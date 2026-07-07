Thời sự Kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Phan Thiết, Phú Thủy Đoàn kiểm tra số 2, thuộc Tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với UBND phường Phan Thiết và Phú Thủy.

Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn

Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Nội dung kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra số 2 đã nghe các địa phương báo cáo tình hình chống khai thác IUU trong 6 tháng đầu năm 2026; bao gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chống khai thác IUU theo trách nhiệm được giao của các địa phương; việc quản lý, kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; kết quả thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính…

Tại phường Phan Thiết có tổng số 417 chiếc tàu cá, trong đó có 349 tàu đủ điều kiện hoạt động và 68 tàu không đủ điều kiện hoạt động. Phường Phú Thủy hiện có 557 tàu, trong đó có 449 tàu đủ điều kiện hoạt động.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Thời gian qua, cả 2 địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản. Song song đó, phối hợp các lực lượng liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu chủ tàu thực hiện đúng các quy định về quản lý tàu cá…

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là tàu không đủ điều kiện hoạt động do chủ tàu đã bán chưa sang tên và không nhớ người mua, chủ tàu không có tại địa phương. Do đó, UBND các địa phương đã có các biện pháp về theo dõi, quản lý, kiểm soát các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đối với công tác thi hành xử phạt vi phạm hành chính do tàu cá mất kết nối VMS thực hiện theo quy định…

Lãnh đạo UBND phường Phú Thủy báo cáo tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Xuân Độ, Trưởng đoàn kiểm tra cơ bản nhất trí với những nội dung các địa phương nêu ra. Đồng thời đánh giá, các địa phương đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ các tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản…

Ngư dân phường Phú Thủy chuẩn bị dụng cụ để ra khơi đánh bắt hải sản

Về nhiệm vụ và giải pháp sắp tới, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản, phòng, chống khai thác IUU. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ quy định pháp luật. Mặt khác, tăng cường quản lý đội tàu, đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản và an toàn thực phẩm. Cùng với đó, rà soát các tồn tại, hạn chế và khẩn trương khắc phục; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm…

Tàu cá của ngư dân Lâm Đồng neo đậu ven bờ

Trước đó, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành về kiểm tra công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 19/4/2026, do ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng.

Tổ Kiểm tra liên ngành thành lập 3 đoàn kiểm tra. Mục đích nhằm đánh giá thực chất, khách quan việc triển khai các quy định về chống khai thác IUU tại các cơ quan quản lý chuyên ngành, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương trực thuộc tỉnh. Đồng thời kiểm tra việc quản lý đội tàu cá, theo dõi giám sát các hoạt động tàu cá, truy xuất nguồn gốc, thực thi pháp luật...