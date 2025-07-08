Kinh tế Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Công ty Nhôm Lâm Đồng Ngày 7/8, Đoàn công tác của Bộ Công thương đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và an toàn hồ đập tại các dự án thành phần của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV.

Đoàn Công tác khảo sát các khu vực liên quan đến công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Đoàn đã trực tiếp khảo sát, đánh giá hiện trạng tại 8 khoang chứa bùn đỏ, 2 khoang chứa quặng đuôi và các khu vực liên quan đến công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai. Đoàn cũng kiểm tra hoạt động sản xuất, vận hành tại Nhà máy Alumin Tân Rai.

Tính đến tháng 7/2025, công ty đã cơ bản thực hiện xong kế hoạch PCTT năm 2025. Khối lượng thực hiện xúc dọn, khơi thông hệ thống thoát nước đã đạt khoảng 3.420m3 bùn đất các loại.

Thực tế tại khu vực sản xuất của Nhà máy Alumin Tân Rai

Công ty đã triển khai thực hiện công tác PCTT với tổng giá trị khoảng hơn 7,2 tỷ đồng, tương đương 148% kế hoạch năm 2024 do phát sinh các sự cố dông lốc.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV cho biết, đơn vị chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2010, tiếp quản vận hành Dự án Tổ hợp bô xít - Nhôm Lâm Đồng do Tập đoàn Công nghiệp - Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đầu tư xây dựng.

Sản lượng quặng tinh sau tuyển của Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đạt khoảng 1,77 triệu tấn/năm



Công ty hiện đang khai thác khoảng 4,3 triệu tấn quặng bô xít nguyên khai/năm. Sản lượng quặng tinh sau tuyển đạt khoảng 1,77 triệu tấn/năm. Nhà máy alumin có công suất thiết kế 650.000 tấn/năm.

Việc kiểm tra lần này nhằm đánh giá toàn diện các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa, ứng phó thiên tai và hoạt động sản xuất tại một trong những dự án trọng điểm quốc gia. Qua đó, bảo đảm cho việc vừa phát triển kinh tế, vừa không đánh đổi yếu tố an toàn môi trường.

Tính đến tháng 7/2025, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV cơ bản thực hiện xong kế hoạch PCTT năm 2025