Tin mới

    Kinh tế

    Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Công ty Nhôm Lâm Đồng

    Lê Dung 07/08/2025 20:50

    Ngày 7/8, Đoàn công tác của Bộ Công thương đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và an toàn hồ đập tại các dự án thành phần của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV.

    Nhôm Lâm Đồng 1
    Đoàn Công tác khảo sát các khu vực liên quan đến công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

    Đoàn đã trực tiếp khảo sát, đánh giá hiện trạng tại 8 khoang chứa bùn đỏ, 2 khoang chứa quặng đuôi và các khu vực liên quan đến công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai. Đoàn cũng kiểm tra hoạt động sản xuất, vận hành tại Nhà máy Alumin Tân Rai.

    Tính đến tháng 7/2025, công ty đã cơ bản thực hiện xong kế hoạch PCTT năm 2025. Khối lượng thực hiện xúc dọn, khơi thông hệ thống thoát nước đã đạt khoảng 3.420m3 bùn đất các loại.

    Nhôm Lâm Đồng
    Thực tế tại khu vực sản xuất của Nhà máy Alumin Tân Rai

    Công ty đã triển khai thực hiện công tác PCTT với tổng giá trị khoảng hơn 7,2 tỷ đồng, tương đương 148% kế hoạch năm 2024 do phát sinh các sự cố dông lốc.

    Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV cho biết, đơn vị chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2010, tiếp quản vận hành Dự án Tổ hợp bô xít - Nhôm Lâm Đồng do Tập đoàn Công nghiệp - Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đầu tư xây dựng.

    Nhôm 1
    Sản lượng quặng tinh sau tuyển của Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đạt khoảng 1,77 triệu tấn/năm

    Công ty hiện đang khai thác khoảng 4,3 triệu tấn quặng bô xít nguyên khai/năm. Sản lượng quặng tinh sau tuyển đạt khoảng 1,77 triệu tấn/năm. Nhà máy alumin có công suất thiết kế 650.000 tấn/năm.

    Việc kiểm tra lần này nhằm đánh giá toàn diện các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa, ứng phó thiên tai và hoạt động sản xuất tại một trong những dự án trọng điểm quốc gia. Qua đó, bảo đảm cho việc vừa phát triển kinh tế, vừa không đánh đổi yếu tố an toàn môi trường.

    nhom.jpg
    Tính đến tháng 7/2025, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV cơ bản thực hiện xong kế hoạch PCTT năm 2025

    Doanh thu 6 tháng đầu năm của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đạt 1.985 tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch năm. Đặc biệt, công ty tiếp tục bảo đảm mức thu nhập cao cho người lao động, với tiền lương bình quân khoảng 20,5 triệu đồng/người/tháng.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Kinh tế
          Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Công ty Nhôm Lâm Đồng
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO