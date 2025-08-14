Chính trị Kiểm tra công tác vận hành bộ máy các ban Đảng, Mặt trận sau sáp nhập Chiều 13/8, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, khảo sát nơi làm việc của các các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Hoài Anh đã đến thăm hỏi, khảo sát nơi làm việc của Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, gồm: Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy đã báo cáo sơ bộ tình hình vận hành bộ máy hoạt động từ 1/7 đến nay. Đối với trụ sở, phòng làm việc của các cơ quan ban Đảng được bố trí cơ bản đảm bảo, khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc.

Lãnh đạo các ban Đảng cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, bố trí sắp xếp nhà ở công vụ cho công chức, viên chức khu vực Bình Thuận và Đắk Nông cũ về trung tâm hành chính, chính trị làm việc do còn nhiều khó khăn về nơi ở thời gian qua.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo các cơ quan, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn đầu sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đề nghị các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt việc quan tâm, động viên công chức, người lao động cơ quan nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo bộ máy ngày một hoạt động thông suốt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng lưu ý các cơ quan ban Đảng của Tỉnh ủy cần phối hợp với sở, ngành liên quan trong việc chi lương, chi kinh phí kịp thời, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả sau sáp nhập.