Kiểm tra đánh giá kết quả học tập với học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng được quy định tại Thông tư 101/2026/TT-BTC ngày 15/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

1. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập được thực hiện như sau:

Kết thúc mỗi học phần của chương trình khóa học phải tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên; nội dung các bài kiểm tra đánh giá phải thể hiện được những kiến thức cơ bản của các chuyên đề trong nội dung, chương trình khóa học.

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập được tổ chức trực tiếp và thực hiện theo một trong các hình thức sau:

a) Tự luận.

b) Trắc nghiệm.

c) Kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

Thời gian kiểm tra đánh giá tối thiểu như sau: 180 phút đối với hình thức tự luận; 120 phút đối với hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm; 90 phút đối với hình thức trắc nghiệm.

Điểm kiểm tra đánh giá kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10. Bài kiểm tra dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.

2. Chỉ những học viên đảm bảo tham gia học tối thiểu 80% thời lượng quy định cho mỗi học phần mới được dự kiểm tra học phần đó.

3. Cơ sở bồi dưỡng căn cứ vào kết quả điểm bình quân của 02 bài kiểm tra kết thúc học phần để đánh giá theo 05 loại:

a) Loại xuất sắc: Điểm bình quân 02 bài kiểm tra đạt từ 9 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 8);

b) Loại giỏi: Điểm bình quân 02 bài kiểm tra đạt từ 8 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 7);

c) Loại khá: Điểm bình quân 02 bài kiểm tra đạt từ 7 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 6);

d) Loại trung bình: Điểm bình quân 02 bài kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 5);

đ) Loại không đạt yêu cầu: Có bài kiểm tra dưới 5 điểm.

Học viên có bài kiểm tra đánh giá không đạt yêu cầu được dự kiểm tra lại một lần đối với bài kiểm tra đó. Điểm của bài kiểm tra đánh giá lại được sử dụng để thay thế điểm của bài kiểm tra đánh giá trước đó và được tính vào điểm bình quân xếp loại. Việc tổ chức kiểm tra đánh giá lại đối với học viên không đạt yêu cầu được thực hiện vào cuối khóa học.



