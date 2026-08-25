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    Kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ

    chinhphu 25/08/2026 19:29

    Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8718/VPCP-CN ngày 24/8/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

    Kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ- Ảnh 1.
    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

    Về một số thông tin phản ánh trên các trang báo điện tử liên quan đến bức xúc của người tham gia giao thông đối với chủ trương thu phí sử dụng ví điện tử gắn liền với hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

    Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm (nếu có) trong hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng ứng dụng thu phí điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng Hợp đồng thu phí (BOO), không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

    Theo baochinhphu.vn
    https://baochinhphu.vn/kiem-tra-thong-tin-phan-anh-ve-hoat-dong-thu-phi-dien-tu-duong-bo-102260824190315582.htm
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      Kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ
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