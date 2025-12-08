Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; duy trì tốt nề nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong hai ngày 11 và 12/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2025 tại các Đồn Biên phòng An Hải, Xuân Hòa, Xuân Đài, Hòa Hiệp Nam, Tuy Hòa, Cửa khẩu cảng Vũng Rô và Hải đội 2.

Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải.

Sau khi kiểm tra thực tế các mặt công tác và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Đỗ Quang Thấm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; duy trì tốt nề nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ trên biển và địa bàn quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, kiểm soát, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trở thành điểm sáng trên biên giới; tiếp tục đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định về công tác quân nhân chuyên nghiệp và tổ chức bàn giao chức trách, nhiệm vụ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài.