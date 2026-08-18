Thể thao 360 Kiến Đức: Khẳng định thế mạnh về cầu lông Nhờ phong trào cầu lông phát triển mạnh, với nhiều vận động viên (VĐV) thi đấu nổi bật, Cụm 10, chủ yếu là các thành viên xã Kiến Đức, đã giành huy chương Vàng (HCV) đồng đội môn cầu lông tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lâm Đồng lần thứ I-2026.

Đội Cầu lông Cụm 10 trên bục nhận HCV môn Cầu lông Đại hội TDTT Lâm Đồng lần I-2026

Những người yêu cầu lông

Hoạt bát, nhanh nhẹn với những bước chân dài, mạnh mẽ, khả năng tấn công và phòng thủ đều tốt, trên sân cầu lông, cô giáo Nguyễn Liza Bảo luôn là đối thủ “không dễ chịu” với người đứng bên kia lưới. Sinh năm 2003, quê xã Kiến Đức (thuộc huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông trước đây), Liza Bảo hiện là giáo viên Toán Trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Kiến Đức. Cô bắt đầu chơi cầu lông từ năm lớp 7, khi được bạn cùng lớp rủ chơi. “Thấy thích nên tôi theo luôn môn thể thao này”, Liza Bảo chia sẻ.

Nhờ yêu thích môn thể thao giàu tính vận động này, Liza Bảo tiến bộ khá nhanh. Hè năm lớp 8 lên lớp 9, cô đã được chọn vào đội tuyển tham dự Giải Cầu lông Thanh thiếu niên tỉnh Đắk Nông và giành HCV cấp tỉnh đầu tiên ở lứa tuổi của mình. Từ đó, cô tiếp tục giành nhiều huy chương tại các giải cấp tỉnh qua từng năm, trong đó có không ít HCV, từ khi còn là học sinh, sinh viên đến lúc trở thành giáo viên.

Gần đây, tại Giải Cầu lông ngành giáo dục Lâm Đồng diễn ra tháng 3/2026, Liza Bảo giành 2 HCV ở nội dung đôi nam nữ và đơn nữ. Tại môn cầu lông Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I-2026, cô tiếp tục giành HCV nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ cùng Cụm 10 và HCV đôi nam nữ nhóm I (từ 40 tuổi trở xuống) khi thi đấu cùng một đồng đội nam. “Thể thao, đặc biệt là cầu lông, đến nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian để chơi cầu lông”, cô giáo Liza Bảo vui vẻ chia sẻ.

Đội Cầu lông của Cụm 10 với nòng cốt là các VĐV xã Kiến Đức

Một VĐV khác thi đấu nổi bật trong đội hình cầu lông Cụm 10, góp phần thúc đẩy phong trào cầu lông tại Kiến Đức, là Vũ Văn Thiết (SN 1995). Hiện anh là nhân viên y tế học đường tại Trường Tiểu học - THCS Hai Bà Trưng, xã Kiến Đức.

Anh Thiết bắt đầu chơi cầu lông từ năm 2008, khi còn học lớp 8. Anh từng giành nhiều huy chương tại các giải, mang thành tích về cho huyện Đắk R’lấp trước đây và xã Kiến Đức hiện nay. Anh cũng là một trong những người tiên phong dạy cầu lông cho học sinh, thanh thiếu niên tại địa phương, góp phần phát triển phong trào cầu lông ở Kiến Đức.

Trên nền phong trào mạnh

Để tham gia thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I-2026, các xã, phường, đặc khu trong tỉnh được phân chia thành các cụm thi đấu. Cụm 10 gồm 6 xã phía Tây Lâm Đồng là Kiến Đức, Quảng Tín, Nhân Cơ, Tuy Đức, Quảng Trực và Quảng Tân. Theo ông Nguyễn Đức Duy - viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiến Đức, Cụm trưởng Cụm 10, tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng năm nay, Cụm 10 tham gia 9 môn gồm: bóng chuyền, cầu lông, karate, taekwondo, bóng đá, bắn ná, bắn nỏ, cà kheo và đẩy gậy. “Cầu lông là môn thể thao phổ biến ở Cụm 10, với đông đảo người tham gia. Riêng xã Kiến Đức có phong trào phát triển mạnh, thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh Đắk Nông và duy trì đến nay”, ông Duy cho biết.

Anh Vũ Văn Thiết và cô giáo Nguyễn Liza Bảo trên bục nhận HCV nội dung đôi nam nữ nhóm I (dưới 40 tuổi) môn Cầu lông Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần 1- 2026

Hiện Kiến Đức có 4 cụm sân cầu lông lớn, gồm 1 sân trong trường học và 3 sân do tư nhân đầu tư, thu hút khoảng 500 người chơi tại các CLB. Các sân đều tổ chức lớp dạy cầu lông, nhất là cho thanh thiếu niên. Nhiều phụ huynh cũng cho con em học cầu lông bên cạnh việc học văn hóa để tăng cường vận động. Chính các lớp dạy này đã tạo nên những thế hệ yêu thích cầu lông nối tiếp nhau.

Để giành HCV đồng đội môn cầu lông tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I-2026, các VĐV Cụm 10 phải thi đấu và giành chiến thắng ở cả 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. “Chúng tôi xây dựng chiến thuật hợp lý, tùy từng đối thủ để lựa chọn lối đánh phù hợp, qua đó giành được tấm HCV”, ông Duy chia sẻ.