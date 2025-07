Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Hôm nay, chúng ta rất vui mừng cùng có mặt dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiến Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lời đầu tiên, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu dự Đại hội, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Kiến Đức lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xã Kiến Đức được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Kiến Đức và các xã Kiến Thành, Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa. Đây là Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ xã Kiến Đức sau sáp nhập. Đại hội hôm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước chúng ta đang bước vào những ngày đầu của một giai đoạn mới, thời điểm lịch sử của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy. Đại hội là sự kiện quan trọng, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho xã Kiến Đức nói riêng và cho tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Mặc dù trong thời gian ngắn, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân thị trấn Kiến Đức, các xã Kiến Thành, Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa trước khi sáp nhập và sự đoàn kết, thống nhất của các đồng chí lãnh đạo xã Kiến Đức sau sáp nhập trong việc chuẩn bị và thực hiện việc sáp nhập, chuyển giao và thực hiện mô hình mới. Các đồng chí đã chủ động, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; quá trình chuẩn bị văn kiện công phu, chặt chẽ đảm bảo quy trình, quy định.

Đặc biệt, tôi hoan nghênh và đánh giá cao việc các đồng chí đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép": vừa tập trung sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, phục vụ Nhân dân sau sáp nhập, vừa lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội ngày hôm nay. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền được củng cố. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong những năm tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 4 địa phương trước khi hợp nhất đã nỗ lực, phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Các kết quả này đã được xã Kiến Đức hiện nay tổng hợp, thể hiện rõ tại Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kiến Đức đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội. Cụ thể, 19/20 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch, trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt Nghị quyết, nổi bật là thu ngân sách vượt 11%; tỷ lệ bê tông, cứng hóa đường liên thôn vượt 7%; tỷ lệ cứng hóa đường ngõ xóm vượt 4%; trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II vượt 50%... Hệ thống chiếu sáng đường phố, khu dân cư được quan tâm đầu tư, trang bị đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan môi trường.

Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá cao hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, có 5 sản phẩm (trong đó có 4 sản phẩm hạng 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao). Các loại hình thương mại, dịch vụ, vận tải phát triển khá đa dạng, phong phú từng bước phục vụ tốt nhu cầu đời sống của Nhân dân.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được duy trì và phát huy hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao và phát triển so với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả.

Có thể khẳng định rằng, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Kiến Đức đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xã Kiến Đức, với vị trí trung tâm của huyện Đắk R’lấp trước đây đang sở hữu những lợi thế đáng kể về cơ sở hạ tầng và điều kiện làm việc. Tuy nhiên, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với nhiều yêu cầu và nhiệm vụ to lớn hơn, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để vượt qua những thách thức này, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Kiến Đức phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có từ sự hợp nhất của thị trấn Kiến Đức và các xã Kiến Thành, Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa. Đồng thời, chúng ta cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo chính trị, cũng như những vấn đề được cán bộ, đảng viên và người dân phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác giải phóng mặt bằng… Chỉ có như vậy, Kiến Đức mới có thể phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

Để xã Kiến Đức vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc Việt Nam, tại Đại hội này, tôi mong rằng các đồng chí sẽ cùng nhau đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, làm rõ những điểm nghẽn và thách thức đang cản trở sự phát triển của Kiến Đức. Tập trung thảo luận để tìm ra những giải pháp khả thi, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, tạo động lực mạnh mẽ để Kiến Đức bứt phá và vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Tôi thống nhất, đánh giá cao quyết tâm và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ Kiến Đức đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, ngoài phương hướng, mục tiêu, giải pháp báo cáo đại hội đề ra, tôi đề nghị Đảng bộ xã Kiến Đức tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ, cán bộ nào phong trào đó, cán bộ tốt mọi việc suôn sẻ. Xã kịp thời giải quyết các vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, không được chậm trễ, gián đoạn, xem người dân là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của mọi hoạt động; làm việc dựa trên tinh thần “gần dân, hiểu dân, lo cho dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; lấy đánh giá về sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hai là, xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Với vị trí địa lý là xã ở trung tâm của huyện Đắk R’lấp (cũ), nhất là khi cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp như: dự án Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, tỉnh lộ 1 Kiến Đức - Tuy Đức cũ đi vào hoạt động. Đây sẽ là động lực mới thúc đẩy cho kinh tế - xã hội của xã nhà phát triển cũng như thu hút đầu tư.

Tôi đồng tình và đánh giá cao 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Ban Chấp hành Đảng bộ xã trình tại Đại hội. Đặc biệt, tôi đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tuyến đường Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành để sớm bàn giao cho chủ đầu tư kịp thời triển khai kịp thời; các khai trường năm 8, 9 và năm 10 nhằm bảo đảm vùng nguyên liệu cho nhà máy Alumim, bảo đảm quyền lợi ích của Nhân dân và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tôi cũng đề nghị Đảng bộ xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục…

Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Đây là xu thế tất yếu và là một trong những định hướng lớn của Trung ương. Đảng bộ xã Kiến Đức cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số; cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Bốn là, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng liên quan đến các kết luận của cấp có thẩm quyền.

Năm là, cần tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vụ việc nóng phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng. Đặc biệt, tôi đề nghị cả hệ thống chính trị nhất là các đồng chí lực lượng vũ trang mà đặc biệt là công an nắm chắc tình hình để xử lý hoặc tham mưu đề xuất xử lý kịp thời khi giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm của địa phương, của tỉnh.

Với tinh thần đổi mới, ý chí quyết tâm, nguyện vọng xây dựng xã Kiến Đức mạnh về kinh tế - văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh; vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà các đồng chí đã ấp ủ trong dự thảo văn kiện, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Kiến Đức sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ và tiềm năng lợi thế của xã để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kiến Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí đại biểu về dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

