Pháp luật Kiến nghị thu hồi giấy phép của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng vừa có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đưa bị can Trần Văn Thuận về nhà để thực hiện thủ tục khám xét nhà

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và qua rà soát Luật Địa chất và khoáng sản và các văn bản quy định chi tiết Luật đã được ban hành và có hiệu lực thi hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã tiến hành rà soát nội dung kiến nghị.

Theo đó, qua kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH SX-TM-DV Long Thái Việt (mỏ cát bồi nền tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cũ) và Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận (mỏ cát bồi nền tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi cũ và mỏ cát bồi nền tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cũ), Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã có Công văn chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) để xử lý theo quy định đối với dấu hiệu sai phạm về hành vi trốn thuế và thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động khai thác, mua bán khoáng sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định có liên quan

Đối với nội dung kiến nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh về việc xem xét thu hồi giấy phép, cho thuê đất hoặc không tiếp tục gia hạn hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận và Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt theo quy định: Hiện 2 mỏ cát bồi nền nêu trên đang dừng hoạt động trong thời gian Cơ quan cảnh sát điều tra vụ án.

Trong đó mỏ cát bồi nền của Công ty TNHH SX-TM-DV Long Thái Việt đã hết hạn Giấy phép khai thác vào ngày 24/3/2025. Đến nay, cơ quan thẩm quyền chưa có kết luận xử lý vụ án, do đó Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp Công an tỉnh rà soát quy định hiện hành để xem xét xử lý theo quy định.

Về việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận, UBND tỉnh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường. Đối với Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt chưa xử lý vi phạm do nội dung vi phạm thuộc phạm vi điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà bị can Trần Văn Thuận

Từ những nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh. Trong đó, đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường: Rà soát quy định Luật Địa chất và khoáng sản, Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ, phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiến nghị xem xét thu hồi giấy phép, cho thuê đất hoặc không tiếp tục gia hạn hoạt động khai thác khoáng sản đối với mỏ cát bồi nền thuộc thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi (nay thuộc xã Tân Hải) của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo quy định Luật Địa chất và khoáng sản và các văn bản quy định chi tiết Luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản; rà soát tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định, đình chỉ các mỏ khoáng sản có sai phạm nghiêm trọng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan Thuế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan thuế cơ sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kê khai nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, kịp thời xử lý vi phạm về thuế theo đúng quy định. UBND xã Sơn Mỹ và UBND xã Tân Hải tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Liên quan đến 2 Công ty nói trên, vào tháng 10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận về tội trốn thuế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã công bố quyết định khởi tố bổ sung với bị can Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty Long Thái Việt (55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế. Trước đó, ngày 20/9/2024, Trần Văn Thuận đã bị khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.