Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị tuyển dụng cán bộ đã qua đào tạo ngành quân sự cơ sở vào Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sau sắp xếp.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến về việc trả lời kiến nghị của cử tri với nội dung: “Cử tri xã Yên Thắng kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét, có cơ chế tuyển dụng lực lượng cán bộ đã qua đào tạo theo Quyết định số 799/QĐ-TTg và Thông tư số 87/2011/TT-BQP vào Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nhằm bổ sung lực lượng và tránh lãng phí nguồn nhân lực đã qua đào tạo (thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Thông tư số 87/2011/TT-BQP ngày 27/6/2011 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Đề án đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại địa phương đã triển khai thực hiện cử cán bộ tham gia đào tạo theo chương trình trên.

Tuy nhiên, khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, thực hiện chủ trương đưa sĩ quan chính quy về xã đảm nhiệm các chức danh trong Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và chỉ sắp xếp, bố trí các đồng chí Chỉ huy trưởng trước, chưa đề cập đến nội dung tuyển dụng cán bộ được cử đi đào tạo theo Quyết định số 799/QĐ-TTg và Thông tư số 87/2011/TT-BQP).”

Bộ Quốc phòng trả lời như sau: Căn cứ Kết luận số 159-KL/TW ngày 29/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 234-KL/TW ngày 10/01/2026 của Bộ Chính trị về Đề án điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban CHQS cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và nhu cầu biên chế, điều kiện, tiêu chuẩn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, trong Quý I năm 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tuyển dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm quân số cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Đối tượng tuyển dụng là công chức đang giữ một trong các chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quân số cao nhất cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị:

(1) Tiếp tục rà soát, xét duyệt, đề nghị cấp có thẩm quyền gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, tuyển dụng đội ngũ cán bộ vào Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đối với đối tượng đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quân sự cơ sở.

(2) Đề nghị tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị thiếu quân số (tính theo đầu mối Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp tiêu chuẩn chức danh quân nhân chuyên nghiệp quy định trong Biểu tổ chức biên chế từ các đối tượng gồm: Công chức đã được bổ nhiệm chức danh tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp nhưng không đủ điều kiện tuyển dụng vào đội ngũ sĩ quan; có nguyện vọng nhưng chưa được xét tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp; tại thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp đang giữ một trong các chức danh: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, đã có quyết định miễn nhiệm và được cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí công tác khác đến nay chưa được tuyển dụng công chức, viên chức; đối tượng đã hoàn thành hoặc đang đào tạo ngành quân sự cơ sở hệ chính quy tại các nhà trường Quân đội.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, tổng hợp, báo cáo đề nghị tuyển dụng đối với các đối tượng nêu trên. Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của cơ quan, đơn vị, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét quyết định tuyển dụng các trường hợp đủ tiêu chuẩn trong thời gian tới.