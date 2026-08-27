Du lịch Kiến tạo “Bản giao hưởng Xanh” Với thương hiệu “Bản giao hưởng Xanh”, Lâm Đồng đang đặt ra một cách tiếp cận mới, kiến tạo thương hiệu chung cho không gian phát triển mới. Đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn để từng vùng đất, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tạo nên giá trị bền vững.

Xây dựng thương hiệu chung

Với chủ đề “Du lịch Lâm Đồng - Phát triển xanh, liên kết, bền vững và hội nhập quốc tế”, Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã gợi mở những góc nhìn mới, sáng kiến mới và giải pháp có giá trị thực tiễn cho du lịch Lâm Đồng.

Lâm Đồng hiện có một không gian du lịch rộng lớn với hệ tài nguyên đa dạng, từ biển đảo, đại ngàn, cao nguyên đến địa chất và văn hóa. Mỗi vùng có một lợi thế riêng, nhưng nếu phát triển theo những câu chuyện rời rạc, sức mạnh chung sẽ khó được phát huy.

Chuyên gia chia sẻ về quản trị thương hiệu

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng thị trường hay phát triển thêm sản phẩm, mà là tổ chức lại không gian du lịch trong một tổng thể thống nhất. UBND tỉnh lựa chọn “Bản giao hưởng Xanh” trở thành thương hiệu chung để kết nối các vùng đất, sản phẩm và chủ thể cùng tham gia vào một định hướng phát triển.

Theo định hướng của tỉnh, du lịch Lâm Đồng phải phát triển theo hướng xanh, bền vững, hiện đại, có chiều sâu và gia tăng giá trị. Lấy tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và con người làm nền tảng; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực; liên kết vùng, liên kết ngành và hội nhập quốc tế làm không gian phát triển.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hoan hiến kế để du lịch nông nghiệp Lâm Đồng phát triển theo chiều sâu

Định hướng ấy cũng đòi hỏi một cách tiếp cận mới: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư và sáng tạo sản phẩm, người dân là chủ thể tham gia và hưởng lợi. Khi các chủ thể cùng được đặt trong một định hướng chung, thương hiệu không chỉ là câu chuyện quảng bá mà trở thành nền tảng để tổ chức lại sản phẩm, nguồn lực và cách thức phát triển du lịch.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Tại diễn đàn, những điểm nghẽn của du lịch Lâm Đồng được nhìn nhận khá rõ. Theo ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hiện nay, yêu cầu xây dựng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất trở nên cấp thiết. Bên cạnh đó là những hạn chế về hạ tầng giao thông, sản phẩm, kinh tế đêm và sự phát triển chưa đồng đều giữa các khu vực.

Đại diện khu du lịch chia sẻ ý kiến tại diễn đàn

Một số tuyến kết nối đến điểm du lịch còn chưa thuận lợi. Trong khi đó, sản phẩm du lịch ở một số nơi còn trùng lặp, thiếu khác biệt và chưa tạo được giá trị gia tăng tương xứng. Không gian phát triển rộng hơn cũng đặt ra bài toán liên kết. Đà Lạt, Bảo Lộc, Mũi Né và các khu vực Tây Nguyên có những lợi thế khác nhau, nhưng cần được đặt trong một tổng thể thay vì phát triển tách rời.

Đó cũng là quan điểm được bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đưa ra. Theo bà, thách thức đặt ra là làm sao tổ chức 3 hệ sinh thái tài nguyên khác biệt thành một chuỗi giá trị thống nhất, có sức cạnh tranh cao, không chỉ với các địa phương trong vùng mà còn với các địa phương trên cả nước.

Vì vậy, Lâm Đồng cần định hướng lại không gian du lịch theo mô hình liên kết đa tầng, từ liên kết nội vùng giữa các tiểu vùng cao nguyên, trung du, duyên hải trong tỉnh đến liên kết vùng, kết nối với các trung tâm du lịch trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục rà soát quy hoạch, cơ chế, chính sách và những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để chủ động đề xuất giải pháp. Trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, thủ tục đầu tư; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường.

Các đơn vị có cơ hội trao đổi, giới thiệu các sản phẩm du lịch trong khuôn khổ diễn đàn

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành, tạo điều kiện để doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển du lịch. Các cơ quan, đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng thiếu đồng bộ hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Qua đó, chính quyền phát huy vai trò kiến tạo, tập trung tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội để doanh nghiệp và người dân tham gia, đóng góp vào sự phát triển du lịch.

Để thương hiệu trở thành trải nghiệm

“Bản giao hưởng Xanh” chỉ có sức sống khi được cảm nhận qua những trải nghiệm cụ thể. Vì vậy, thương hiệu không thể chỉ xuất hiện trên logo hay các ấn phẩm quảng bá, mà phải hiện diện trong từng sản phẩm, điểm đến và cách phục vụ du khách.

Từ góc nhìn của người làm du lịch, ông Trần Anh Thi, Giám đốc điều hành Seahorse Resort cho rằng, du lịch hiện nay là một nhu cầu thiết yếu của con người, như ăn, như uống. Lâm Đồng hoàn toàn có thể đáp ứng nhiều nhu cầu văn hóa, nghỉ dưỡng đến khám phá, trải nghiệm. Nhưng để du lịch phát triển bền vững, điều giữ chân du khách không chỉ là cảnh quan hay cơ sở vật chất, mà còn nằm ở cách con người phục vụ.

Ông Thi nhắc đến nụ cười của từng nhân viên như một phần của trải nghiệm du khách. Xa hơn, ông mong muốn những người làm các công việc tưởng như rất đời thường, như người chạy xe ôm, cũng hiểu được tâm tư, nhu cầu của du khách để có thể tham gia vào chuỗi phục vụ du lịch.

Theo Tiến sĩ Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa Marketing Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh, thương hiệu chung chỉ thực sự có sức sống khi được cụ thể hóa trong hành động của từng chủ thể.

Thưởng thức cà phê của người dân địa phương tại điểm du lịch canh nông Avocado Farm

Điều quan trọng là làm sao để từng doanh nghiệp, từng ban, ngành, thậm chí mỗi người dân hiểu “Bản giao hưởng Xanh” là gì và được thể hiện qua những hành động cụ thể nào. Không chỉ dừng lại ở một câu chung, mà phải cụ thể hóa để từng bên liên quan biết mình cần làm gì và cùng triển khai”, ông Giang nhấn mạnh.

Khi chính quyền làm tốt vai trò kiến tạo, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, người dân chủ động tham gia, các vùng đất được kết nối trong một định hướng chung, mỗi lợi thế riêng sẽ góp phần tạo nên giá trị chung. Khi đó, “Bản giao hưởng Xanh” không chỉ là thương hiệu để quảng bá, mà trở thành giá trị được du khách cảm nhận qua từng trải nghiệm khi đến với Lâm Đồng.