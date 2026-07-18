Đời sống Kiến tạo “lá chắn” bảo vệ trẻ em Theo Sở Y tế Lâm Đồng, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo môi trường an toàn cho trẻ phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nguy cơ tai nạn thương tích, nhất là đuối nước vẫn đặt ra nhiều thách thức cần được quan tâm giải quyết.

Tổ chức các hoạt động vui tết thiếu nhi

Bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em

Ông Trần Đức Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong nửa đầu năm 2026, công tác bảo vệ trẻ em tại Lâm Đồng đã được triển khai đồng bộ ở cả 3 cấp độ theo quy định của Luật Trẻ em. Sở Y tế đã tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng cho 497 cán bộ phụ trách tại 28 xã, phường. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và lắp đặt biển cảnh báo đuối nước tại các khu vực nguy hiểm. Lực lượng công an duy trì hiệu quả mô hình “Phòng điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật”, nhằm ngăn chặn tối đa nguy cơ xâm hại.

Khám răng miễn phí cho trẻ em tại Mái ấm Lục Hòa, xã Hiệp Thạnh

Toàn tỉnh hiện có 917.324 trẻ em, chiếm 23,68% tổng dân số. Trong đó, 10.565 em thuộc nhóm hoàn cảnh đặc biệt rất cần sự hỗ trợ, bảo vệ từ cộng đồng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành đã giúp hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng yếu thế. Khi ghi nhận 42 trường hợp trẻ em bị xâm hại (31 ca xâm hại tình dục, 4 ca bị bạo lực, 7 ca bị hành vi khác), 100% vụ việc đều được can thiệp, trợ giúp phục hồi sức khỏe, tâm lý và pháp lý nhanh chóng. Trung tâm hỗ trợ pháp lý tỉnh cũng thực hiện thành công 249 vụ trợ giúp pháp lý cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Công tác dinh dưỡng và y tế được chú trọng qua chương trình “Cải thiện dinh dưỡng”, bổ sung Vitamin A liều cao và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Hệ thống 3 trung tâm bảo trợ xã hội công lập cùng 36 cơ sở ngoài công lập đang nuôi dưỡng tốt 1.847 trẻ mồ côi, khuyết tật và bị bỏ rơi.

Dạy trẻ em tập bơi tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Song song đó, công tác giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ em tiếp tục được đổi mới theo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ em làm trung tâm”, đẩy mạnh giáo dục hòa nhập và hỗ trợ trẻ vùng khó khăn. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, chiếu phim lưu động phục vụ trẻ em vùng sâu, vùng xa và những mô hình như “Hộp thư điều em muốn nói”, các câu lạc bộ chuyên đề tiếp tục được duy trì, góp phần tạo môi trường an toàn, thân thiện và phát huy quyền tham gia của trẻ em.

Thăm tặng quà cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng

Chủ động ngăn ngừa tai nạn ở trẻ em

Tuy nhiên, Lâm Đồng vẫn ghi nhận 23 vụ tai nạn thương tích khiến 27 trẻ em tử vong, chủ yếu do đuối nước. Trước thực trạng này, ngành y tế đang triển khai chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông và nâng cao năng lực cấp cứu tại cơ sở.

“ Để giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em, ngành y tế địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên công tác phòng ngừa ngay từ gia đình và cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hiếu Hòa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Theo bà Nguyễn Thị Hiếu Hòa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, để giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em, ngành y tế địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên công tác phòng ngừa ngay từ gia đình và cộng đồng. Trọng tâm là tăng cường truyền thông, trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc. Hướng dẫn giám sát, trông giữ trẻ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi và rà soát, loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước tại khu dân cư.

Cắm biển cảnh báo phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Cùng với đó, ngành y tế phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các hồ đập, khu vực ven sông, suối có nguy cơ sạt lở; cắm biển cảnh báo và gia cố an toàn tại những điểm tiềm ẩn nguy cơ, đặc biệt ở khu vực nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão. Việc nhân rộng các lớp dạy bơi an toàn, trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ em tại các địa bàn có nguy cơ cao cũng được chú trọng. Hằng năm, ngành y tế còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước (25/7), góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng ngừa tai nạn đuối nước.