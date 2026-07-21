Kiến trúc Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt: Di sản thế kỷ XX giữa lòng thành phố Công trình được Hội Kiến trúc sư Thế giới vinh danh nhờ sự kết hợp tinh tế giữa phong cách châu Âu và bản sắc Đông Dương, sở hữu tháp chuông cao 54m và khối nhà hình vòng cung độc đáo.

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (nay là một phần của Trường Cao đẳng Đà Lạt) là công trình giáo dục duy nhất tại Việt Nam được Hội Kiến trúc sư Thế giới (UIA) đưa vào danh sách 1.000 tác phẩm kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ XX. Được công nhận là Di tích kiến trúc cấp quốc gia từ năm 2001, ngôi trường không chỉ là biểu tượng tri thức mà còn là minh chứng cho kỹ thuật xây dựng và tư duy quy hoạch thích ứng với địa hình cao nguyên.

Công trình lọt TOP kiến trúc tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ XX. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Dấu ấn hình khối và tư duy quy hoạch thích ứng địa hình

Khởi công năm 1927 dưới sự thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Moncet, điểm nhấn quy hoạch quan trọng nhất của công trình là khối giảng đường hình vòng cung uốn lượn theo địa hình đồi dốc. Nhìn từ trên cao, dãy nhà chính gồm bốn tầng gợi liên tưởng đến hình ảnh một cuốn sách đang mở, biểu trưng cho khát vọng tri thức.

Khác với các công trình giáo dục cùng thời thường ưu tiên sự đối xứng cứng nhắc, việc sử dụng đường cong mềm mại giúp ngôi trường hòa quyện hoàn hảo với cảnh quan thiên nhiên tại Đà Lạt. Cách tiếp cận này không chỉ tạo ra một không gian sư phạm gần gũi mà còn là giải pháp kiến trúc thông minh để xử lý sự chênh lệch cao độ của vùng đất đỏ bazan.

Toàn cảnh khuôn viên của ngôi trường khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Vietnamnet

Tháp chuông 54m và kỹ thuật xây dựng nguyên bản

Điểm nhấn định hình đường chân trời của khu vực là tháp chuông cao 54m nằm tại vị trí trung tâm khối giảng đường. Tháp chuông đóng vai trò là trục đứng, tạo sự cân bằng thị giác cho toàn bộ mảng ngang trải dài của công trình. Từ đỉnh tháp, có thể quan sát bao quát các địa danh quan trọng như hồ Xuân Hương và dãy núi Lang Biang.

Hình ảnh tháp chuông biểu tượng là nơi nhiều người tìm đến để check-in. Ảnh: Internet

Về kỹ thuật thi công, công trình sử dụng các loại vật liệu cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Những bức tường gạch trần màu đỏ và hệ mái ngói thạch bản (slate) từ Pháp đã giữ được màu sắc nguyên bản sau gần một thế kỷ. Sự kết hợp giữa gạch nung và các chi tiết trang trí bằng đá tạo nên độ bền vững cao trước khí hậu ẩm sương mù đặc trưng của vùng cao nguyên.

Gạch trần màu đỏ đều được nhập từ châu Âu. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Giá trị kiến trúc Đông Dương và công tác bảo tồn

Công trình là điển hình của phong cách kiến trúc Đông Dương, nơi các tiêu chuẩn Pháp được điều chỉnh để phù hợp với khí hậu bản địa. Hệ thống cửa sổ lớn được bố trí dày đặc giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và thông gió xuyên phòng cho các dãy lớp học và phòng thí nghiệm. Hệ hành lang nối với mái bê tông uốn cong liên tục vừa đảm bảo công năng che chắn mưa nắng, vừa tạo nên nhịp điệu kiến trúc đặc sắc.

Công trình mang nét hoài cổ, đậm dấu ấn Đông Dương. Ảnh: Internet

Sau đợt sáp nhập các cơ sở giáo dục vào năm 2022 để thành lập Trường Cao đẳng Đà Lạt, công trình vẫn được ưu tiên bảo tồn nghiêm ngặt về hình khối và vật liệu. Hiện nay, ngoài chức năng đào tạo chuyên môn, đây còn là không gian văn hóa quan trọng, thu hút các chuyên gia kiến trúc và du khách đến nghiên cứu về di sản quy hoạch thời kỳ đầu thế kỷ XX.

Lưu ý: Do đây là di tích kiến trúc quốc gia, khách tham quan cần tuân thủ các quy định về thời gian và khu vực di chuyển để đảm bảo công tác giảng dạy và bảo tồn công trình.