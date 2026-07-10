Thông tin Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tầm quan trọng khi phát triển sản phẩm mới Trong cuộc đua giành lấy sự chú ý của người tiêu dùng, hình thức của sản phẩm đóng vai trò ngày càng lớn. Một thiết kế đẹp và độc đáo có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quyết định. Đó là lý do kiểu dáng công nghiệp trở thành tài sản trí tuệ mà mọi doanh nghiệp cần quan tâm khi phát triển sản phẩm mới.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp của các yếu tố này, và có thể nhìn thấy được trong quá trình khai thác, sử dụng. Nói cách khác, đây chính là phần “diện mạo” tạo nên ấn tượng thị giác của sản phẩm – từ chiếc chai nước, mẫu điện thoại cho tới kiểu dáng bao bì.

Cần phân biệt kiểu dáng công nghiệp với hai đối tượng dễ nhầm lẫn: nhãn hiệu bảo hộ dấu hiệu phân biệt thương mại, sáng chế bảo hộ giải pháp kỹ thuật, còn kiểu dáng công nghiệp bảo hộ tính thẩm mỹ – hình thức bên ngoài của sản phẩm.

Kiểu dáng công nghiệp là “diện mạo” tạo nên ấn tượng thị giác của sản phẩm

Tầm quan trọng khi ra mắt sản phẩm mới

Đối với một sản phẩm mới, việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mang lại nhiều giá trị thiết thực:

• Bảo vệ khoản đầu tư sáng tạo: quá trình thiết kế thường tốn nhiều thời gian và chi phí; đăng ký bảo hộ giúp doanh nghiệp giữ độc quyền với thành quả đó.

• Ngăn chặn sao chép: khi được cấp văn bằng, doanh nghiệp có cơ sở pháp lý để xử lý các sản phẩm nhái hoặc có hình dáng tương tự gây nhầm lẫn.

• Tăng giá trị thương mại: kiểu dáng đã được bảo hộ là một tài sản có thể định giá, chuyển nhượng hoặc li-xăng cho đối tác.

• Củng cố bản sắc thương hiệu: một thiết kế độc quyền, nhất quán góp phần tạo dựng dấu ấn riêng trong tâm trí khách hàng.

Sai lầm thường gặp: công bố sản phẩm trước khi đăng ký

Một trong những rủi ro phổ biến nhất là doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường – qua sự kiện ra mắt, bán hàng online hay quảng cáo – trước khi nộp đơn đăng ký. Khi kiểu dáng đã bị bộc lộ công khai, nó có thể bị coi là mất tính mới và không còn đủ điều kiện bảo hộ. Do đó, chiến lược đúng đắn là hoàn tất việc nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trước khi công bố rộng rãi.

Đăng ký sớm – lợi thế dài hạn cùng LTV Law

Đội ngũ luật sư và chuyên viên tại LTV Law

Trong bối cảnh vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn và cạnh tranh gay gắt, việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm giúp doanh nghiệp chủ động bảo vệ ý tưởng và tạo lợi thế bền vững. LTV Law sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ phù hợp, từ tra cứu, chuẩn bị hồ sơ đến hoàn tất thủ tục đăng ký.

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