Công ty của ông Trần Long Thái được thành lập tại Việt Nam và dự kiến đầu tư ra nước ngoài bằng cách thành lập một doanh nghiệp để kinh doanh dịch vụ đại lý bảo hiểm.

Theo phương án đầu tư, doanh nghiệp ở nước ngoài sẽ ký hợp đồng với công ty bảo hiểm để thực hiện các hoạt động như tư vấn sản phẩm bảo hiểm, soạn thảo hợp đồng, thu phí bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường...

Công ty ông Thái không phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp tái bảo hiểm và không kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Theo ông, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 chỉ quy định điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp tái bảo hiểm, không có quy định áp dụng đối với doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Ông Thái hỏi, trường hợp doanh nghiệp không phải doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đầu tư ra nước ngoài chỉ để kinh doanh dịch vụ đại lý bảo hiểm thì có phải đáp ứng các điều kiện chuyên ngành theo Luật Kinh doanh bảo hiểm và có phải xin chấp thuận của Bộ Tài chính hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về đại lý bảo hiểm và hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, cụ thể:

Tại Điều 100 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Điều 47, Điều 48 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định điều kiện, hạn mức, hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm

Tại Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm, trong đó, hai trong những điều kiện đối với đại lý bảo hiểm tổ chức là: được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với các tổ chức hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp nhận khác (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền nội dung có hoạt động đại lý bảo hiểm.

Ngoài ra, Điều 124, Điều 126, Điều 127, Điều 128, Điều 130 Luật Kinh doanh bảo hiểm; Điều 62 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định về một số nội dung khác của đại lý bảo hiểm (điều kiện, nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm, nguyên tắc hoạt động, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo hiểm/tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm).

Như vậy, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, không quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp (không phải doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm) để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm tại nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp (không phải doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm) muốn đầu tư ra nước ngoài, đề nghị nghiên cứu quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các văn bản pháp luật liên quan và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền phù hợp để được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về điều kiện và thủ tục đầu tư ra nước ngoài.