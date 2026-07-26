Kính thực tế ảo Valve Steam Frame nguy cơ đội giá vì chi phí chip Qualcomm leo thang Việc Qualcomm điều chỉnh tăng giá vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 cùng tình trạng khan hiếm bộ nhớ toàn cầu có thể đẩy giá bán của Valve Steam Frame vượt mốc 1.000 USD.

Mẫu kính thực tế ảo độc lập thế hệ mới Valve Steam Frame đang đối mặt với nguy cơ tăng giá bán ngay trước thời điểm chính thức ra mắt. Sự kết hợp giữa việc Qualcomm điều chỉnh tăng giá vi xử lý Snapdragon và cuộc khủng hoảng linh kiện bộ nhớ toàn cầu đang tạo áp lực lớn lên chi phí sản xuất của thiết bị này.

Valve Steam Frame VR headset with controller shown

Áp lực từ đợt điều chỉnh giá vi xử lý của Qualcomm

Theo báo cáo từ Bloomberg, Qualcomm có kế hoạch tăng giá các dòng chip Snapdragon với mức tăng ở dạng hai chữ số, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/9. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh nhà sản xuất chip không thể tiếp tục tự gánh chịu chi phí sản xuất ngày càng tăng trên thị trường bán dẫn.

Đáng chú ý, thiết bị thực tế ảo Steam Frame được trang bị hệ thống vi chip Snapdragon 8 Gen 3. Mặc dù đợt điều chỉnh giá từ Qualcomm có thể không làm chi phí linh kiện tăng vọt đến hàng trăm USD cho mỗi đơn vị chip, nhưng đối với một sản phẩm phần cứng phức tạp, mức biến động này vẫn đủ sức đẩy giá bán lẻ đề xuất (MSRP) lên cao hơn so với tính toán ban đầu của Valve.

Cấu hình cao cấp và đợt bão giá bộ nhớ toàn cầu

Không chỉ chịu tác động từ vi xử lý chính, chi phí sản xuất (BOM) của Steam Frame còn bị đẩy lên do tình trạng khan hiếm linh kiện lưu trữ và bộ nhớ RAM. Cơn sốt hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút phần lớn nguồn cung linh kiện trên thị trường, gây ảnh hưởng lan rộng tới ngành sản xuất thiết bị di động và phần cứng chơi game.

Valve trang bị cho Steam Frame cấu hình phần cứng tương đối mạnh mẽ nhằm đảm bảo khả năng vận hành độc lập các tựa game VR nặng mà không cần kết nối máy tính:

Vi xử lý: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SoC)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SoC) Bộ nhớ RAM: 16 GB LPDDR5X unified memory

16 GB LPDDR5X unified memory Bộ nhớ trong: 256 GB hoặc 1 TB chuẩn UFS

Chính sự thiếu hụt nghiêm trọng của chuẩn bộ nhớ LPDDR5X và bộ nhớ UFS đã từng buộc Valve phải lùi lịch phát hành của cả Steam Machine lẫn Steam Frame. Các nhà phân tích nhận định việc Valve không kịp tích trữ đủ lượng linh kiện trước khi cuộc khủng hoảng bộ nhớ trở nên tồi tệ hơn đã khiến dự án gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi phí sản xuất.

Dự báo mức giá: Khả năng cao vượt mốc 1.000 USD

Ban đầu, mục tiêu của Valve là định giá Steam Frame thấp hơn mức 999 USD của mẫu kính Valve Index tiền nhiệm. Những dự đoán lạc quan trước đây kỳ vọng phiên bản tiêu chuẩn sẽ có giá khởi điểm khoảng 800 USD. Tuy nhiên, trước bối cảnh chi phí linh kiện leo thang, mức giá thực tế khi ra mắt nhiều khả năng sẽ vượt ngưỡng 1.000 USD.

Tình trạng tăng giá này không chỉ xuất hiện ở sản phẩm của Valve. Trước đó, các dòng kính VR phổ thông như Meta Quest 3 và Quest 3S cũng đã phải điều chỉnh tăng thêm từ 50 đến 100 USD. Với việc sử dụng các linh kiện thuộc phân khúc cao cấp hơn, Steam Frame càng trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương trước những biến động về giá thành phần cứng trên thị trường toàn cầu.