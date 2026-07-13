Kính viễn vọng James Webb chụp cận cảnh vụ sáp nhập thiên hà Centaurus A Nhân kỷ niệm 4 năm hoạt động, kính viễn vọng James Webb đã công bố hình ảnh ấn tượng về thiên hà Centaurus A, hé lộ những chi tiết chưa từng thấy về quá trình hình thành sao và hố đen.

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) vừa đánh dấu cột mốc 4 năm quan sát vũ trụ bằng việc công bố một bức ảnh chi tiết về Centaurus A. Đây là một trong những thiên hà gần Trái Đất nhất, nằm cách chúng ta khoảng 11 triệu năm ánh sáng, nổi tiếng với cấu trúc phức tạp và lịch sử hình thành đầy biến động.

Centaurus A: Kết quả của một vụ va chạm vũ trụ khổng lồ

Các nhà thiên văn học tin rằng hình dạng bất thường của Centaurus A hiện nay là kết quả của một vụ sáp nhập giữa hai thiên hà xảy ra khoảng 2 tỷ năm trước. Sự kiện va chạm quy mô lớn này đã giải phóng một lượng khổng lồ khí và bụi vào không gian, kích hoạt quá trình hình thành sao mạnh mẽ trong khu vực.

An image showing a galaxy.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các ngôi sao mới, vụ sáp nhập này còn cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho hố đen siêu khối lượng tại trung tâm thiên hà. Khi hấp thụ vật chất, hố đen này đã phun ra những tia plasma cực mạnh với tốc độ khủng khiếp, tạo nên những cấu trúc đặc thù mà các kính viễn vọng trước đây khó lòng quan sát chi tiết.

Sức mạnh từ bộ đôi cảm biến NIRCam và MIRI

Để có được hình ảnh sắc nét vượt qua lớp bụi dày đặc của Centaurus A, kính viễn vọng James Webb đã huy động hai công cụ quan trọng nhất của mình: Camera cận hồng ngoại (NIRCam) và Thiết bị hồng ngoại trung (MIRI). Trong khi ánh sáng khả biến bị bụi hấp thụ hoàn toàn, các bước sóng hồng ngoại có thể xuyên qua những đám mây này để hé lộ cấu trúc bên trong.

An image showing the Centaurus A galaxy using different instruments.

Nhờ khả năng quan sát đa bước sóng, các nhà khoa học có thể phân tách các thành phần khác nhau của thiên hà, từ những ngôi sao già cỗi tỏa sáng ở bước sóng cận hồng ngoại đến những vùng bụi ấm nóng nơi các ngôi sao trẻ đang hình thành được phát hiện bởi MIRI.

Những bí ẩn chưa có lời giải tại lõi thiên hà

Mặc dù James Webb đã cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về Centaurus A, nhưng thiên hà này vẫn ẩn chứa nhiều câu hỏi lớn đối với giới khoa học. Một trong những điểm gây tò mò nhất là cấu trúc hình chữ S kỳ lạ nằm ngay tại trung tâm thiên hà. Hiện tại, cơ chế hình thành và vai trò của cấu trúc này trong sự vận động của Centaurus A vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn.

Sự thành công của James Webb trong việc quan sát Centaurus A không chỉ khẳng định sức mạnh của công nghệ hồng ngoại mà còn mở ra triển vọng cho các nghiên cứu sâu hơn về sự tiến hóa của thiên hà. Trong tương lai gần, sự kết hợp giữa James Webb và các hệ thống kính viễn vọng thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giải mã những bí ẩn cuối cùng về cấu trúc của các thiên hà sáp nhập trong vũ trụ.