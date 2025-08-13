Ngày 13/8, Trung tá Dương Đức Tứ Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng và ngư dân địa phương cứu vớt an toàn 3 ngư dân gặp nạn trên biển.

Trước đó, lúc 19 giờ 2 phút ngày 11/8, Trạm Kiểm soát Biên phòng Vạn Phước (Đồn Biên phòng Xuân Đài) nhận tin báo của bà Ngô Thị Tình (sinh năm 1975 ở khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài) về việc tàu cá PY 4086 TS, công suất 60 CV, chiều dài 14m, do ông Huỳnh Văn Hùng (sinh năm 1972) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, cùng 2 thuyền viên đang hành nghề lưới kéo tại vùng biển xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) thì bị một tàu sắt màu đen, trên có 3 trụ cẩu, di chuyển hướng bắc-nam tông chìm.

Vụ tai nạn khiến tàu bị chìm hoàn toàn, 3 ngư dân rơi xuống biển; ông Hùng (Thuyền trưởng) và ông Phạm Hùng (sinh năm 1976) được tàu cá ngư dân cứu lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, sức khỏe ổn định; ông Trần Ngọc Thạch (sinh năm 1972) mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã thông báo cho các đồn, trạm biên phòng lân cận và phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường tìm kiếm nạn nhân, đồng thời phối hợp xác minh phương tiện gây tai nạn.

Đến 16 giờ 50 phút ngày 12/8, ông Thạch được tàu vận tải VTT 169 (Công ty cổ phần thương mại Xuân Toàn, tỉnh Ninh Bình) do ông Hoàng Văn Cương sinh năm 1986 làm thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt an toàn.

Đơn vị đã liên hệ hướng dẫn đưa nạn nhân vào bờ. Lúc 19 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) tiếp nhận, chăm sóc và bàn giao cho gia đình; sức khỏe ông Thạch khi bàn giao có huyết áp cao, mạch nhanh.

Hiện, Đồn Biên phòng Xuân Đài tiếp tục phối hợp các lực lượng xác minh tình tiết vụ việc, làm rõ phương tiện tông va và thăm hỏi, động viên các ngư dân.