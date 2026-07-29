Thời sự Kịp thời dập tắt đám cháy 3 cửa hàng liền kề tại phường Phú Thủy Rạng sáng 29/7, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy (Lâm Đồng). Ngay sau đó, đám cháy lan sang 2 cửa hàng liền kề và làm hư hỏng đường điện trung thế. Rất may, thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong.

Vụ cháy xảy ra lúc 2 giờ sáng ngày 29/7

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tại số nhà 145 đường Võ Văn Kiệt bất ngờ xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa xuất phát từ phía trước căn nhà, sau đó lan vào bên trong, thiêu rụi toàn bộ vật dụng và tiếp tục cháy lan sang 2 cửa hàng liền kề 143 và 147, làm cháy 2 bảng hiệu cùng một trụ điện trung thế trước nhà.

Khoảng 15 phút sau, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường, kịp thời khống chế, không để ngọn lửa tiếp tục lan rộng. 3 cửa hàng bị ảnh hưởng kinh doanh nước uống, mỹ phẩm và đồ cưới.

Đám cháy đã được lực lượng chức năng kịp thời dập tắt

Được biết, 3 cửa hàng này sau 22 giờ, đều đóng cửa, không có người ở lại nên vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Diễn biến vụ cháy xảy ra tại phường Phú Thủy.

Ngay trong sáng cùng ngày, Điện lực Lâm Đồng đã cử nhân viên khắc phục đường dây điện bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.