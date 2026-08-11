Đời sống Kịp thời hỗ trợ ngư dân bị tai nạn lao động về đảo Phú Quý điều trị Ngày 11/8, quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường tại khu vực biển Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng), tàu KN466 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 nhận được thông tin một ngư dân bị tai nạn lao động. Ngay sau đó, lực lượng trên tàu KN 466 đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân về bờ điều trị tại Phú Quý.

Lực lượng chức năng tiếp cận, hỗ trợ đưa ngư dân bị nạn lên tàu KN466 về bờ tại đảo Phú Quý

Theo thông tin ghi nhận, ngư dân bị tai nạn lao động được hỗ trợ tên Huỳnh Tấn Sỏi (SN 1987, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi), là thuyền trưởng tàu cá KH 97689 TS, trên tàu có 9 thuyền viên.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, khi tàu cá KH 97689 TS đang hành nghề lưới rê, đánh bắt tại khu vực Nam Đông Nam Đặc khu Phú Quý khoảng 60 hải lý thì gặp sự cố máy lái. Trong quá trình sửa chữa, ông Sỏi bị bánh lái của tàu cá đánh vào tay dưới bên phải làm đứt cổ tay, gãy xương cổ tay, mất máu nhiều, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê.

Nhận được thông báo của cấp trên, tàu KN466 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ ngư trường tại khu vực Đặc khu Phú Quý đã nhanh chóng liên lạc với tàu cá qua kênh nghề cá để nắm tình hình ngư dân, vị trí tàu.

Ngư dân bị nạn được hỗ trợ sau khi lên tàu KN466

Đồng thời, động viên ngư dân trên tàu và hướng dẫn chăm sóc y tế ban đầu cho bệnh nhân. Song song đó, tàu KN466 cơ động tiếp cận tàu cá trong điều kiện thời tiết phức tạp, gió cấp 5, cấp 6, sóng biển cao 2,5 m, tầm nhìn hạn chế.

Tổ cứu thương tàu KN 466 tiến hành sơ cứu cho ngư dân bị nạn

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tàu KN466 tiếp cận được tàu cá, tổ chức đưa bệnh nhân sang tàu KN466. Tại đây, Tổ cứu thương tàu KN466 đã tiến hành cầm máu, cố định cánh tay bị gãy, hỗ trợ hồi sức, bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt.

Dự kiến, đến 18 giờ ngày 11/8, tàu KN466 sẽ cập cảng Phú Quý, đưa ngư dân bị nạn đến Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý để tiếp tục điều trị.