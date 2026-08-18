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    Kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lớn, lốc xoáy tại Hàm Thuận Nam

    Kiều Hằng 18/08/2026 18:22

    Chiều tối 18/8, UBND xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, gây thiệt hại về nhà cửa của người dân. Công tác khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại đang được địa phương tích cực triển khai.

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    Lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

    Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18/8, trên địa bàn xã Hàm Thuận Nam xuất hiện mưa, lốc xoáy bất ngờ. Hậu quả, khiến 9 căn nhà dân bị tốc mái, hư hại một số tài sản.

    Trong đó, hộ bà Kiều Thị Lệ (SN 1970, thôn Minh Thành) bị thiệt hại nặng nhất. Thống kê ban đầu ghi nhận, toàn bộ mái nhà khoảng 120 m2 của bà Lệ bị tốc mái, hư hại nhiều mặt hàng tạp hóa, sập 1 phòng ngủ. Các hộ dân còn lại cũng bị tốc mái nhà, nứt tường, gãy trụ điện bình, điện lưới… Rất may thiên tai không gây thiệt hại về người.

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    Tiệm tạp hóa của hộ dân bị tốc mái, hư hại nhiều mặt hàng

    Ông Nguyễn Đình Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam cho biết: Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xuống hiện trường, kịp thời hỗ trợ người dân dọn dẹp, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Cùng với đó, địa phương đã thống kê thiệt hại, động viên người dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống.

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    Nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy
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    Trụ điện bị ngã đổ do lốc xoáy tại Hàm Thuận Nam chiều 18/8
    Kiều Hằng Kiều Hằng

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      Kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lớn, lốc xoáy tại Hàm Thuận Nam
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