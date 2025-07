Trường hợp cụ thể, công dân Đ.V.T., trú tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, khi lướt Facebook đã tiếp cận một tài khoản có tên “AUTO ĐÌNH DŨNG”, chuyên đăng tải các nội dung rao bán xe ô tô với mức giá rẻ hơn thị trường. Qua các bài viết quảng cáo, hình ảnh bàn giao xe và sự tư vấn nhiệt tình của đối tượng, anh T. tin tưởng và quyết định đặt cọc mua một chiếc xe Ford Everest với giá 300 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền đặt cọc để làm thủ tục đăng ký, bấm biển số xe theo yêu cầu của người bán, anh T. bắt đầu nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và nghi ngờ bị lừa đảo. Anh đã kịp thời trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Cán bộ Công an tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm lừa đảo cho người dân.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến thời gian gần đây, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân về giao dịch mua bán xe trực tuyến. Cơ quan Công an đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo trên.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với những quảng cáo rao bán ô tô giá rẻ bất thường trên mạng xã hội như Facebook, Zalo. Nhiều tài khoản được lập ra với mục đích lừa đảo, sử dụng hình ảnh, thông tin giả mạo để tạo lòng tin với người mua. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ ràng về người bán, địa chỉ giao dịch, nguồn gốc xe. Các giao dịch nên được thực hiện trực tiếp tại đại lý chính hãng hoặc cửa hàng có uy tín, có giấy tờ, hóa đơn đầy đủ. Không tin tưởng vào các fanpage không rõ nguồn gốc, các địa chỉ "ảo" không thể kiểm chứng. Người dân nên kiểm tra thông tin qua các trang web chính thức hoặc hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an gần nhất hoặc báo ngay với ngân hàng nếu đã chuyển tiền để được hỗ trợ kịp thời. Người dân cũng không nên e ngại, xấu hổ khi trình báo các vụ việc lừa đảo qua mạng, bởi mỗi thông tin cung cấp sẽ góp phần giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở để điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm, ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ an toàn cho cộng đồng.