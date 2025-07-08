Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Thời gian qua, Gia Lai có nhiều chương trình tiếp xúc, gặp gỡ, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, hội ngành nghề trên địa bàn.

Qua đó, tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Tâm tư của cộng đồng doanh nghiệp

Gần đây nhất vào cuối tháng 7 vừa qua, tại phường Pleiku, lãnh đạo tỉnh Gia Lai tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn. Buổi đối thoại diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở đã ghi nhận nhiều ý kiến sát sườn, thiết thực. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp có 30 năm hoạt động trong ngành cà-phê, hồ tiêu. Hiện tại, công ty vận hành bốn nhà máy chế biến với 270 cán bộ, công nhân viên, lao động. Sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu đi 60 quốc gia trên thế giới, bao gồm những thị trường khó tính.

Trong 7 tháng năm 2025, doanh số xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 612 triệu USD, chiếm hơn 32% doanh số xuất khẩu của tỉnh và chiếm khoảng 13% kim ngạch xuất khẩu cà-phê cả nước. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Thái Như Hiệp, Giám đốc công ty tại buổi đối thoại, hiện nay doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động logistics do ảnh hưởng từ biến động kinh tế, chi phí nhiên liệu và cước vận chuyển tăng cao, làm gián đoạn kế hoạch sản xuất-kinh doanh.

Liên quan môi trường đầu tư, bà Nguyễn Thụy Lam Phương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ-Tài nguyên năng lượng Tây Nguyên cho biết: Theo chủ trương của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (cũ) về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năm 2020, đơn vị triển khai, nghiên cứu dự án. Tháng 3/2021, công ty có văn bản đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (cũ) xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE-Đắk Đoa với quy mô hơn 457 ha, dự kiến vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 695 lao động.

Tuy nhiên, từ khi công ty nộp hồ sơ đến thời điểm sáp nhập tỉnh Bình Định và Gia Lai (ngày 1/7/2025) trải qua gần 5 năm, với bảy lần lấy ý kiến thẩm định, hàng trăm văn bản trình bày ý kiến giải trình, với hàng chục lần doanh nghiệp kêu cứu để được hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như chưa chấp thuận nhà đầu tư.

Thời gian qua, Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã phối hợp các doanh nghiệp đề nghị báo cáo các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời phối hợp các sở, ngành liên quan giải đáp, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Đến nay, Sở Công thương đã tiếp nhận và giải đáp được 66/66 nội dung kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ), phân loại thành 11 nhóm vấn đề chính. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, nhiều giải đáp vẫn chưa được doanh nghiệp đồng tình, đặc biệt là còn nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời...

Sớm giải quyết những khó khăn

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe của đại diện chính quyền tỉnh, một số vướng mắc được trực tiếp lãnh đạo tỉnh ghi nhận. Trả lời bằng văn bản vấn đề của đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp nêu, đại diện Sở Công thương cho biết, Sở đồng tình với những khó khăn của doanh nghiệp, đây cũng là nội dung nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đề xuất. Sở kiến nghị với các dịch vụ cảng biển, logistics sẽ có giải pháp đề xuất xây dựng chính sách giá hợp lý, có ưu đãi cho khách hàng ổn định và lâu dài.

Đồng thời, Sở phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan kiến nghị tăng cường giám sát giá cước vận tải biển, bảo đảm minh bạch, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu. Về chính sách dài hạn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đã và đang tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng logistics, cảng biển và chuỗi cung ứng nhằm giảm phụ thuộc vào yếu tố quốc tế, từng bước nâng cao năng lực tự chủ logistics quốc gia.

Trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thừa nhận, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức như: Chi phí sản xuất, vận chuyển, nguyên vật liệu tăng cao; khó khăn trong xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông sản; thiếu hụt lao động có tay nghề; rào cản trong tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ, thị trường, nguồn nhân lực chất lượng cao; một số cơ chế, chính sách còn chồng chéo, thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu đồng bộ; công tác điều hành ở một số nơi còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, chưa thật sự phục vụ doanh nghiệp...

Tại các chương trình đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục gửi đề xuất, kiến nghị chính thức bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Với tinh thần hành động quyết liệt, tỉnh đặt mục tiêu trong tháng 8/2025 sẽ xử lý ngay những vấn đề nào có thể tháo gỡ được cho doanh nghiệp.

Hiện nay, tỉnh tiến hành rà soát và hợp nhất quy hoạch của tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định (trước đây), trong đó sẽ bổ sung một số định hướng lớn. Đồng thời, tỉnh cũng đang hoàn thiện Đề án phát triển doanh nghiệp tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW. Dự kiến trong tháng 8/2025, tỉnh sẽ tổ chức các cuộc họp để rà soát lại quy hoạch, xem xét lại đề án phát triển kinh tế tư nhân và mời các chuyên gia về doanh nghiệp tham gia góp ý, nhằm tạo sức bật cho đề án. Hai nội dung này sẽ được công bố rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp ngay sau khi hoàn thiện.