Pháp luật - Đời sống Kịp thời xử lý sự cố cây lớn đổ chắn ngang Quốc lộ 55 Ngay khi tiếp nhận thông tin sự việc, các ngành chức năng đã cử lực lượng tham gia điều tiết giao thông, khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất để người dân lưu thông thuận tiện.

Cây lớn ngã chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường trên

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19/7/2025, tại Km 130, Quốc lộ 55 đoạn qua xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng của trời mưa đã khiến một cây xanh lớn bất ngờ đổ ra đường. Cây xanh ngã xuống chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua vị trí này. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người. Ngay khi sự việc xảy ra, Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân đã cử lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc xảy ra.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố

Đơn vị quản lý đường bộ trên tuyến Quốc lộ 55 và Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông cũng đã cử lực lượng đến khắc phục sự cố. Các đơn vị đã sử dụng cưa máy để cắt và di dời cây ngã đổ ra vị trí khác. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cây ngã đổ đã được dọn dẹp, di chuyển khỏi hiện trường, giao thông tại khu vực đã được đảm bảo thông suốt trở lại. Nhờ sự phối hợp của các ngành chức năng, sự cố đã được giải quyết một cách nhanh chóng, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo hiện nay đang là mùa mưa nên người dân khi lưu thông qua các tuyến đường đèo cần đặc biệt chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh đi vào những khu vực có nguy cơ sạt lở, cây đổ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.