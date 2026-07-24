Koper thắng NSI Runavik, khép lại trận đấu bằng cú đúp của Irabor Koper đánh bại NSI Runavik 2-0 tại Djúpumýra, Klaksvík ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League. Irabor ghi cả hai bàn trong những phút cuối, giúp Koper ra về với chiến thắng còn NSI Runavik nhận thất bại trên sân nhà.

NSI Runavik 0 - 2 Koper Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NSI Runavik tiếp đón Koper.

26' D. Obbekjaer nhận thẻ vàng Phút 26', D. Obbekjaer của NSI Runavik nhận thẻ vàng.

28' F. Tomek nhận thẻ vàng Phút 28', F. Tomek của Koper nhận thẻ vàng, trở thành cầu thủ thứ hai bị cảnh cáo trong trận.

36' E. W. Joensen nhận thẻ đỏ ở phút 36 Phút 36, E. W. Joensen của NSI Runavik nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng này chịu tổn thất lớn khi trận đấu chưa đi qua một nửa thời gian.

45+1' F. Damjanovic nhận thẻ vàng cuối hiệp một Phút 45+1', F. Damjanovic (Koper) nhận thẻ vàng. Koper khép lại hiệp một với thêm một cầu thủ bị cảnh cáo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Koper thay người ngay sau giờ nghỉ Phút 46', Koper đưa J. Longonda vào sân thay F. Tomek. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi E. W. Joensen của NSI Runavik nhận thẻ đỏ ở phút 36.

46' Koper làm mới hàng công đầu hiệp hai Phút 46', Koper đưa K. Manseri vào sân thay B. Ndiaye. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh NSI Runavik đã phải chơi thiếu người.

70' Koper điều chỉnh nhân sự ở phút 70 Phút 70, Koper thay người: A. Ruedl vào sân thay I. Matondo. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

71' M. Olsen vào sân, NSI Runavik thay đổi nhân sự Phút 71, NSI Runavik đưa M. Olsen vào sân thay T. Hestad. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội bóng sau khi E. W. Joensen nhận thẻ đỏ ở phút 36.

77' Koper điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77, Koper thực hiện thay người: B. Adrovic vào sân, L. Rimac rời trận.

82' B. Irabor đưa Koper vượt lên Phút 82, B. Irabor ghi bàn cho Koper sau đường kiến tạo của B. Adrovic, mở tỷ số 0-1. Koper đã tạo ra bước ngoặt đáng kể trong những phút cuối trận.

85' B. Irabor giúp Koper nhân đôi cách biệt Phút 85', B. Irabor ghi bàn cho Koper sau đường kiến tạo của B. Adrovic, nâng tỷ số lên 0-2 trước NSI Runavik. Koper đang tạo khoảng cách đáng kể khi trận đấu bước vào những phút cuối.

85' NSI Runavik thay người ở phút 85 Phút 85', S. Skytte vào sân thay M. Przybylski bên phía NSI Runavik. Đội bóng này thực hiện điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối, khi đang bị Koper dẫn 0-2.

85' NSI Runavik thay người ở phút 85 Phút 85, A. F. Elisson vào sân thay F. Drinic bên phía NSI Runavik. Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2 trước Koper.

89' K. Olsen vào sân ở phút 89 Phút 89, K. Olsen vào sân thay P. Knudsen bên phía NSI Runavik. Trong thế bị dẫn 0-2 và chơi thiếu người, đội chủ nhà tiếp tục phải điều chỉnh nhân sự.

90' NSI Runavik thay người ở phút 90 Phút 90', M. Danielsen vào sân thay M. Lindh bên phía NSI Runavik. Đội chủ nhà có thêm điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối, khi đang bị Koper dẫn 0-2.

90+2' Koper thay người ở phút bù giờ Phút 90+2', Koper đưa S. Surdanovic vào sân thay D. Bangaly. Đội khách khép lại những phút cuối với lợi thế dẫn 0-2.

KT Kết thúc: NSI Runavik 0-2 Koper Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:38 24/07/2026

NSI Runavik sẽ tiếp đón Koper tại sân vận động Djúpumýra lúc 01:45 ngày 24/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần tận dụng lợi thế sân bãi, trong khi Koper bước vào cuộc so tài với ưu thế từ lần đối đầu gần nhất.

Phong độ của NSI Runavik

Hai kết quả gần nhất của NSI Runavik là một trận hòa và một trận thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có sự ổn định nhất định trước cuộc tiếp đón Koper, dù dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá sâu hơn về khả năng ghi bàn, phòng ngự hay cách đội kiểm soát thế trận.

Trên sân nhà, NSI Runavik sẽ có cơ hội chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, lợi thế địa điểm chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng duy trì được sự tập trung và hạn chế để Koper tạo ra những tình huống chuyển trạng thái nguy hiểm. Với số liệu phong độ được cung cấp, yếu tố quan trọng nhất của NSI Runavik là biến sự cân bằng trong kết quả gần đây thành một màn trình diễn chặt chẽ hơn.

Koper có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

NSI Runavik và Koper mới có một lần đối đầu gần nhất, trong đó Koper giành chiến thắng. Không có dữ liệu về tỷ số hoặc diễn biến cụ thể của trận đấu này, vì vậy chưa thể kết luận đội khách áp đảo ở phương diện nào.

Dù vậy, kết quả nói trên vẫn tạo ra một điểm tựa nhất định cho Koper trước lần tái đấu. Đội khách có thể bước vào trận với sự tự tin hơn, còn NSI Runavik cần tránh để kết quả trong quá khứ ảnh hưởng đến khả năng tổ chức lối chơi. Một khởi đầu thận trọng và khả năng duy trì cự ly đội hình sẽ có ý nghĩa quan trọng với đội chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa thể khẳng định NSI Runavik hay Koper sẽ lựa chọn cách bố trí cụ thể nào.

Về mặt diễn biến, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát những thời điểm chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công. NSI Runavik cần tận dụng quyền chủ động trên sân nhà nhưng không nên đẩy đội hình lên thiếu cân bằng. Ngược lại, Koper có thể dựa vào lợi thế tâm lý từ lần gặp gần nhất để chơi chắc chắn và chờ thời cơ khai thác khoảng trống.

Đặc biệt, khi chưa có thông tin về lực lượng, cần thận trọng trước mọi nhận định liên quan đến cá nhân hoặc vị trí cụ thể. Những chi tiết như sơ đồ xuất phát, cách triển khai bóng và mức độ pressing chỉ có thể được đánh giá chính xác khi đội hình chính thức được công bố.

Nhận định trước trận

NSI Runavik có phong độ gần đây gồm một trận hòa và một trận thắng, đồng thời được thi đấu tại Djúpumýra. Tuy nhiên, Koper đang nắm lợi thế kết quả trong lần đối đầu gần nhất. Sự cân bằng giữa lợi thế sân nhà của NSI Runavik và ưu thế đối đầu của Koper khiến đây là trận đấu khó dự đoán theo hướng một chiều.

NSI Runavik sẽ cần một thế trận kỷ luật, đặc biệt trong giai đoạn đầu, để không trao cho Koper cơ hội sớm tạo khác biệt. Trong khi đó, đội khách có cơ sở để nhập cuộc tự tin nhưng vẫn phải duy trì sự tập trung trước sức ép từ sân Djúpumýra.

Nhìn chung, cuộc so tài này có thể được định đoạt bởi đội tận dụng tốt hơn những thời điểm quan trọng thay vì chỉ dựa vào phong độ ngắn hạn. Koper có lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất, còn NSI Runavik sở hữu điểm tựa sân nhà và chuỗi kết quả không tiêu cực trước trận.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất NSI Runavik · 0 thắng 0 hòa Koper · 1 thắng NSI Runavik 0 - 2 Koper KOP

NSI Runavik 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Koper 5 trận gần nhất T T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới