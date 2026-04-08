Kovacic cam kết tương lai tại Man City giữa tin đồn chuyển nhượng sang Serie A Tiền vệ Mateo Kovacic khẳng định vẫn nằm trong kế hoạch của Man City và sẵn sàng trám vào vị trí của Rodri, bất chấp sự quan tâm từ Juventus và Inter Milan.

Mối nghi ngờ về tương lai của Mateo Kovacic tại Manchester City đã chính thức được xóa bỏ. Bất chấp những liên kết chuyển nhượng rầm rộ từ các đội bóng hàng đầu nước Ý, tiền vệ 32 tuổi xác nhận ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad vẫn xem anh là một phần quan trọng trong kế hoạch ở mùa giải tới.

Kovacic vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng tại Man City mùa tới.

Sự tin tưởng từ ban lãnh đạo bất chấp áp lực hợp đồng

Bước vào năm cuối của hợp đồng hiện tại, Kovacic trải qua một mùa giải đầy sóng gió khi những chấn thương gót chân và cổ chân liên tiếp bủa vằn. Lực cản thể lực khiến ngôi sao người Croatia chỉ có vỏn vẹn 9 lần ra sân trên mọi đấu trường. Bối cảnh đó khiến anh trở thành mục tiêu săn đón của Juventus cùng đội bóng cũ Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sau trận giao hữu với Inter Milan, HLV Enzo Maresca tỏ ra khá thận trọng khi đề cập đến tương lai của tuyển thủ Croatia, ông nhấn mạnh việc sẽ giúp các cầu thủ phát huy tối đa khả năng chừng nào họ còn gắn bó với câu lạc bộ. Tuy nhiên, bản thân Kovacic lại tỏ ra hoàn toàn điềm tĩnh trước những đồn đoán.

Chia sẻ về tình hình hiện tại, Kovacic cho biết: "Tôi đã nói chuyện với phía CLB và họ vẫn xem tôi như 1 phần trong kế hoạch. Đó là điều quan trọng tôi cần được nghe. Với cầu thủ, trách nhiệm là phải thể hiện phiên bản tốt nhất của mình, vì nếu chơi tốt, huấn luyện viên sẽ ưu tiên bạn."

Cơ hội khẳng định giá trị khi Rodri vắng mặt

Trục tiền vệ của Manchester City đang biến động mạnh khi trụ cột Rodri phải nghỉ thi đấu để phẫu thuật chấn thương lưng. Sự vắng mặt của tiền vệ người Tây Ban Nha vô tình mở ra khoảng trống lớn, đồng thời trao cơ hội vàng cho Kovacic khẳng định vị thế.

Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh ở khu tuyến giữa vẫn vô cùng gay gắt. Ngôi sao người Croatia sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ những cái tên như Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez và bản hợp đồng kỷ lục trị giá 116 triệu bảng Elliot Anderson.

Khát khao chinh phục giải đấu khắc nghiệt nhất

Đánh giá về môi trường cạnh tranh tại xứ sở sương mù, Kovacic khẳng định Ngoại hạng Anh là giải đấu khốc liệt nhất dành cho các tiền vệ. Anh đặc biệt lưu ý đến sự hiện diện của những ngôi sao hàng đầu như Bruno Guimaraes bên phía Newcastle United, cùng dàn tuyến giữa chất lượng của Arsenal, Chelsea và Manchester United.

Sự quyết tâm và tinh thần sẵn sàng trám vào khoảng trống mà Rodri để lại của Kovacic là tín hiệu vô cùng tích cực cho ban huấn luyện trong quá trình hoàn thiện lực lượng hướng tới mùa giải mới.