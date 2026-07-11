Chuyển đổi số Krông Nô đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, xã Krông Nô đang đổi mới mạnh mẽ phương thức phục vụ bằng nhiều mô hình sáng tạo, đưa dịch vụ công đến gần người dân, nhất là một số khu vực xa trung tâm, đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã Krông Nô đã chủ động thay đổi phương thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng gần dân, vì dân phục vụ

Đổi mới từ những điều người dân cần

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) xã Krông Nô từ sáng sớm để làm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đất đai, bà Đào Thị Thùy, thôn Đắk Lưu rất hài lòng khi được cán bộ tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn làm hồ sơ nhiệt tình, chu đáo. Bà Thùy chia sẻ: “Tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, kiểm tra hồ sơ ngay tại chỗ nên mọi việc diễn ra thuận lợi, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Hi vọng, trung tâm tiếp tục duy trì cách làm này để người dân được phục vụ ngày càng tốt hơn”.

Sự hài lòng của bà Thùy nói riêng, người dân trong xã nói chung là kết quả của quá trình đổi mới trong công tác cải cách hành chính (CCHC) tại xã Krông Nô. Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã chủ động thay đổi phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hướng gần dân, thuận tiện và linh hoạt hơn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đổi mới phương thức phục vụ - lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo là phương châm hoạt động của TTPVHCC xã Krông Nô

Một trong những điểm nhấn là mô hình “Hành chính bản địa - cầu nối giữa chính quyền và người dân”. Theo đó, những video hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng tiếng Việt và tiếng M’nông được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như: zalo, facebook, tập trung vào các TTHC thường gặp nên người dân có thể dễ dàng theo dõi và thực hiện ngay tại nhà. Bà Thái Thị Nguyên - Phó Giám đốc TTPVHCC xã cho biết: “Mô hình giúp người dân, nhất là đồng bào M’nông dễ dàng tiếp cận thông tin và từng bước chủ động thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh, góp phần thu hẹp khoảng cách về ngôn ngữ và công nghệ”.

Hay mô hình Tổ Ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết TTHC không chỉ góp phần hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại TTPVHCC mà còn trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sử dụng các nền tảng số, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn. Nếu video song ngữ giúp người dân biết cách thực hiện TTHC thì “Bộ hồ sơ mẫu thông minh” lại giải quyết một trong những khó khăn lớn nhất đối với người dân khi làm thủ tục đất đai. Chỉ với vài thao tác trả lời những câu hỏi đơn giản trên điện thoại thông minh, hệ thống sẽ tự động hoàn thiện bộ hồ sơ theo đúng quy định và gửi đến cán bộ tiếp nhận để kiểm tra trước khi nộp chính thức, giúp giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Dịch vụ công tự động là công cụ đắc lực phục vụ người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại TTPVHCC xã Krông Nô

Hướng tới nền hành chính phục vụ

Không chỉ đổi mới trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC, xã Krông Nô còn chú trọng hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, lắng nghe và phản hồi ý kiến của người dân. Để phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC, người dân có thể gửi ý kiến thông qua mã QR được niêm yết công khai tại TTPVHCC. Mọi phản ánh đều được chuyển trực tiếp đến lãnh đạo trung tâm để xem xét, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, đồng thời hạn chế tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu nếu phát sinh.

Không dừng lại ở đó, xã Krông Nô hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Thực hiện hành chính lưu động”, đưa cán bộ đến tận các thôn, bon để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân vùng sâu, vùng xa và các đối tượng yếu thế. Đây được xem là bước chuyển từ tư duy người dân đến với chính quyền sang chính quyền đến với người dân, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ hành chính công một cách thuận lợi, bình đẳng. Bà Nguyên cho biết: “Chúng tôi luôn tìm giải pháp để đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn với những mô hình cụ thể, cách làm phù hợp. Mục tiêu là giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, đồng thời xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ ngày càng tốt hơn”.

Theo ông Hán Duy Thụy - Phó Chủ tịch UBND xã Krông Nô, ngay từ đầu năm, UBND xã Krông Nô đã đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến thông qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, các nhóm zalo cộng đồng, tuyên truyền lưu động... góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân. Xã thường xuyên rà soát các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những bất cập, tháo gỡ các điểm nghẽn.

Người dân khi đến TTPVHCC đều có thể dễ dàng góp ý, phản ánh các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, TTPVHCC xã đã tiếp nhận 2.334 hồ sơ, toàn bộ được thực hiện theo hình thức trực tuyến; đã giải quyết 2.270 hồ sơ, trong đó trước hạn chiếm 99,11%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC đạt 100%; 100% kết quả giải quyết được cấp dưới dạng điện tử; 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được giải quyết đúng quy định. Ông Hán Duy Thụy khẳng định: “Địa phương sẽ tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm và nền hành chính công khai, minh bạch”.