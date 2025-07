Chính trị Krông Nô với mục tiêu đồng bộ hóa hạ tầng giao thông Trong hai ngày 22-23/7, Đảng bộ xã Krông Nô (Lâm Đồng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Krông Nô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Krông Nô; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ, cùng 199 đại biểu chính thức đại diện cho 44 tổ chức đảng trực thuộc, thay mặt cho 923 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Krông Nô.

Xã Krông Nô được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính: xã Đắk Drô, xã Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm. Với nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của xã Krông Nô trong sự phát triển chung của tỉnh, Đại hội đã xác định chủ đề xuyên suốt: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Krông Nô phát triển toàn diện, bền vững”.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Krông Nô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, xã Krông Nô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 7,44%/năm. Trong đó, nông nghiệp tăng 8,19%, công nghiệp – xây dựng tăng 5,03%, lĩnh vực dịch vụ tăng 6,92%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương với 4 sản phẩm OCOP, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy công nghiệp chế biến và mở rộng thương mại – dịch vụ.

Đại biểu học sinh Trường THCS Thị trấn Đắk Mâm tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Krông Nô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước, y tế và giáo dục. Đến nay, trên 95% tuyến đường trong xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,02%; các chính sách về y tế, giáo dục, dân tộc, tôn giáo được triển khai hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, xã kết nạp được 105 đảng viên mới; các hoạt động kiểm tra, giám sát, dân vận và cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Krông Nô trình bày tham luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Krông Nô xác định phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Hành động – Phát triển”, đặt mục tiêu đưa xã phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,06%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 79 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm. Xã đặt mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 40%, xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, hình thành các khu đô thị hiện đại. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi, 95% trường học đạt chuẩn quốc gia. Hằng năm, trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ xã Krông Nô

Đại hội Đảng bộ xã Krông Nô lần thứ I xác định 4 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và sản phẩm OCOP phục vụ xuất khẩu và du lịch; Đẩy mạnh đô thị hóa, phát triển thương mại – dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, du lịch; Thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân; Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực số, gắn với xây dựng văn hóa, đạo đức xã hội trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krông Nô nhiệm kỳ 2025–2030 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Krông Nô trong giai đoạn đầu sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Krông Nô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ghi nhận những kết quả nổi bật của xã Krông Nô trong phát triển hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp – thương mại – dịch vụ, cải cách hành chính và nâng cao đời sống Nhân dân, Đại tá Đinh Hồng Tiếng đề nghị Đảng bộ xã tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số phục vụ Nhân dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng nhấn mạnh, xã Krông Nô cần phát huy hiệu quả các tiềm năng về đất đai, tài nguyên, vị trí địa lý và bản sắc văn hóa các dân tộc để xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, bền vững, trong đó lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực cho mọi chủ trương, chính sách.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trên tinh thần chủ đề Đại hội, Đại tá Đinh Hồng Tiếng đề nghị Đảng bộ xã Krông Nô sớm cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động khả thi, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Xã Krông Nô cần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy hiệu quả nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân – nền tảng cho mọi thành công trong sự nghiệp phát triển.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Krông Nô sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng xã Krông Nô trở thành xã văn minh, giàu mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.