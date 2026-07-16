Kulikov định đoạt trận đấu, Pyunik Yerevan đánh bại Marsaxlokk Pyunik Yerevan thắng Marsaxlokk 1-0 nhờ bàn duy nhất của Kulikov ở phút 80 tại sân Republican, Yerevan, thuộc vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League; Marsaxlokk phải nhận thất bại sít sao.

Pyunik Yerevan 1 - 0 Marsaxlokk Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pyunik Yerevan tiếp đón Marsaxlokk.

8' U. Arias nhận thẻ vàng sớm Phút 8, U. Arias của Marsaxlokk nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

10' Marsaxlokk mất người từ phút 10 Phút 10, C. Mafoumbi của Marsaxlokk nhận thẻ đỏ. Marsaxlokk sớm phải chơi thiếu người, trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

13' Marsaxlokk thay người sau thẻ đỏ Phút 13, Marsaxlokk đưa A. Cassar vào sân thay Matheus . Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý sau khi C. Mafoumbi nhận thẻ đỏ.

21' S. Islamovic nhận thẻ vàng Phút 21, S. Islamovic của Pyunik Yerevan nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang giằng co khi Pyunik Yerevan và Marsaxlokk chưa thể tạo ra cách biệt.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Pyunik Yerevan thay người đầu hiệp hai Phút 46', Pyunik Yerevan đưa I. Griffith vào sân thay S. Islamovic. Một sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai của đội bóng này.

46' Pyunik Yerevan thay người đầu hiệp hai Phút 46', Pyunik Yerevan đưa V. Afyan vào sân thay N. Kainourgios. Đội bóng Armenia chủ động điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh Marsaxlokk đang thi đấu thiếu người.

53' Marsaxlokk điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 53, Marsaxlokk thay người: R. Mihana vào sân, D. Simkus rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Marsaxlokk đang phải chơi trong thế thiếu người.

59' Weder nhận thẻ vàng ở phút 59 Phút 59, Weder của Marsaxlokk nhận thẻ vàng khi trận đấu giữa Pyunik Yerevan và Marsaxlokk vẫn chưa có bàn thắng.

60' Pyunik Yerevan thay người ở phút 60 Phút 60, Pyunik Yerevan đưa M. Yansane vào sân thay H. Harutyunyan. Trong thế hơn người sau thẻ đỏ của Marsaxlokk, Pyunik Yerevan tiếp tục làm mới nhân sự khi tỷ số vẫn là 0-0.

60' Pyunik Yerevan thay người ở phút 60 Phút 60, Pyunik Yerevan đưa E. Malakyan vào sân thay I. Pikis. Đội bóng này điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Marsaxlokk đã chơi thiếu người từ phút 10, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

80' D. Kulikov đưa Pyunik Yerevan vượt lên Phút 80, D. Kulikov thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho Pyunik Yerevan. Đội chủ nhà đang dẫn Marsaxlokk 1-0.

80' J. C. Corbalan nhận thẻ vàng Phút 80, J. C. Corbalan của Marsaxlokk nhận thẻ vàng trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn trước.

82' Pyunik Yerevan thay người ở phút 82 Phút 82, S. Metoyan vào sân thay M. Kovalenko bên phía Pyunik Yerevan. Đội bóng Armenia làm mới nhân sự trong những phút cuối trận.

85' S. Metoyan nhận thẻ vàng ở phút 85 Phút 85, S. Metoyan của Pyunik Yerevan nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Pyunik Yerevan cần giữ sự tập trung khi đang dẫn Marsaxlokk 1-0.

86' Marsaxlokk thay người ở phút 86 Phút 86, Marsaxlokk đưa O. Bykov vào sân thay E. Pepe. Đội khách có thêm một điều chỉnh trong những phút cuối, khi đang phải chơi thiếu người và bị dẫn trước.

86' Marsaxlokk thay người ở phút 86 Phút 86', Marsaxlokk đưa E. Attard vào sân thay U. Arias. Đang bị dẫn 0-1 và phải chơi thiếu người, Marsaxlokk thực hiện sự điều chỉnh trong những phút cuối.

86' Marsaxlokk thay người ở phút 86 Phút 86, L. Caruana vào sân thay J. Minala bên phía Marsaxlokk. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối, khi đang bị Pyunik Yerevan dẫn trước.

KT Kết thúc: Pyunik Yerevan 1-0 Marsaxlokk Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 17/07/2026

Đội hình chính thức Pyunik Yerevan Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eghishe Melikyan Marsaxlokk Sơ đồ 4-4-2 · HLV Vincenzo Potenza 16 Henri Avagyan 79 Sergiy Vakulenko 22 Sead Islamović 76 Filipe Almeida 3 Nikolaos Kenourgios 18 Karlen Hovhannisyan 25 Daniil Kulikov 15 Mikhail Kovalenko 29 Iasonas Pikis 9 Artak Dashyan 11 Hovhannes Harutyunyan 22 Christoffer Mafoumbi 11 Juan Carlos Corbalan 4 Oualed El Hasni 5 Enrico Pepe 3 Weder Silva 6 Nikolai Muscat 25 Joseph Minala 33 Domantas Šimkus 8 Ulises Jesús Arias 95 Matheus Silva 10 Dodo Dự bị Pyunik Yerevan 71 Stanislav Buchnev 4 Erik Simonyan 77 Gonçalo Miguel 88 Robert Darbinyan 49 Aram Aharonyan 7 Edgar Malakyan 8 Gevorg Tarakhchyan 10 Iman Griffith 17 Vyacheslav Afyan Marsaxlokk 1 Andrea Cassar 16 Georgios Karamitsios 21 Oleksii Bykov 27 Leandro Aguirre 7 Isaac Christie-Davies 26 Miguel Zammit Maniscalco 24 Lucas Caruana 9 Rasmus Lindén 14 Ensell Attard Cập nhật đội hình lúc 22:35 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Pyunik Yerevan sẽ đối đầu Marsaxlokk tại UEFA Europa Conference League vào lúc 23:00 ngày 16/07/2026 trên sân Junior Sport Stadium. Đây là cuộc đấu có sự tương phản rõ rệt về kết quả gần nhất: Pyunik Yerevan vừa giành chiến thắng, còn Marsaxlokk bước vào trận sau một thất bại.

Với dữ liệu phong độ hiện có, trận đấu được chờ đợi ở khả năng hai đội điều chỉnh cách tiếp cận. Pyunik Yerevan có thể nhập cuộc với sự tự tin cao hơn, trong khi Marsaxlokk cần cho thấy phản ứng về tinh thần và tính tổ chức sau kết quả không thuận lợi.

Pyunik Yerevan có điểm tựa từ phong độ gần nhất

Pyunik Yerevan chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là chiến thắng. Dù mẫu dữ liệu không đủ dài để đánh giá toàn diện, kết quả này vẫn tạo nền tảng tâm lý tích cực trước trận đấu trên sân Junior Sport Stadium.

Điểm đáng chú ý là Pyunik Yerevan không cần thay đổi quá nhiều về trạng thái thi đấu nếu muốn duy trì sự chủ động. Một khởi đầu chắc chắn, khả năng kiểm soát nhịp độ và sự kiên nhẫn trong các pha lên bóng sẽ là những yếu tố quan trọng. Khi đội bóng vừa có kết quả tốt, sự tự tin thường giúp các cầu thủ xử lý bóng quyết đoán hơn, nhưng họ vẫn cần tránh chủ quan trước đối thủ đang tìm cách sửa sai.

Marsaxlokk cần cải thiện phản ứng sau thất bại

Marsaxlokk có kết quả gần nhất là một trận thua. Thông tin này chưa phản ánh đầy đủ năng lực của đội bóng, nhưng cho thấy họ bước vào cuộc đối đầu với áp lực phải nhanh chóng lấy lại sự ổn định.

Trong bối cảnh đó, Marsaxlokk cần ưu tiên tính chặt chẽ ở những phút đầu. Việc giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến, hạn chế khoảng trống và tránh để đối phương triển khai bóng dễ dàng sẽ giúp họ giảm sức ép. Bên cạnh đó, những tình huống chuyển trạng thái cần được thực hiện với sự chính xác, bởi đây có thể là cách để Marsaxlokk tạo ra khác biệt mà không phải đẩy đội hình lên quá cao.

Thế đối đầu nghiêng về Pyunik Yerevan

Hai đội đã gặp nhau một lần gần nhất, với kết quả Pyunik Yerevan thắng. Marsaxlokk chưa giành chiến thắng và cũng không có trận hòa trong lần đối đầu được ghi nhận này.

Xu hướng đó mang lại cho Pyunik Yerevan thêm một điểm tựa về tâm lý, dù không thể xem là bảo đảm cho diễn biến sắp tới. Đối đầu trong quá khứ chỉ có giá trị tham khảo; màn trình diễn thực tế, cách tổ chức đội hình và khả năng tận dụng cơ hội mới quyết định cục diện trận đấu.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Không có thông tin cụ thể về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai bên. Vì vậy, trọng tâm phân tích nằm ở cách mỗi đội xử lý ba vấn đề: kiểm soát khu vực giữa sân, bảo vệ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Pyunik Yerevan nhiều khả năng muốn tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất để tạo thế chủ động. Tuy nhiên, họ cần duy trì sự cân bằng thay vì dâng cao thiếu kiểm soát. Ngược lại, Marsaxlokk có thể hướng đến một thế trận thận trọng hơn, chờ thời điểm thích hợp để phản công và giảm ảnh hưởng của đối thủ.

Nhìn chung, Pyunik Yerevan đang có ưu thế về trạng thái tinh thần và kết quả đối đầu gần nhất. Marsaxlokk vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu cải thiện khả năng phòng ngự và duy trì sự tập trung. Đây là trận đấu mà sự kiên nhẫn, kỷ luật chiến thuật và cách hai đội phản ứng trước áp lực sẽ giữ vai trò then chốt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pyunik Yerevan · 1 thắng 0 hòa Marsaxlokk · 0 thắng Marsaxlokk 0 - 3 Pyunik Yerevan PY

Pyunik Yerevan 5 trận gần nhất T B H T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Marsaxlokk 5 trận gần nhất B B T T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới