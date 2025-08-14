Tin mới

    Ký hợp đồng mới với xã có phải hoàn trả trợ cấp tinh giản?

    14/08/2025 12:53

    Ông Nguyễn Thái Học (An Giang) hỏi, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, sau đó được UBND cấp xã (mới) ký hợp đồng lao động tại vị trí việc làm khác (lái xe), thì có phải hoàn trả tiền được hưởng theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP không?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Trường hợp ông là cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, khi đã được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, nhưng lại được UBND cấp xã (mới) ký hợp đồng lao động tại các vị trí việc làm khác (cụ thể là lái xe cho UBND cấp xã) thì không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

          Ký hợp đồng mới với xã có phải hoàn trả trợ cấp tinh giản?
