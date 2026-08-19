Sáng 19/8, thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, đặc biệt trong bối cảnh đã hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là bước tiến lớn nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các ý kiến cho rằng, việc hợp nhất phải thực sự khắc phục được những chồng chéo giữa hai luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực công, góp phần khắc phục các tồn tại, bất cập trong lập, phân bổ, thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công. Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện, nhất là cơ chế phân cấp, phân quyền trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy tính chủ động, linh hoạt, rút ngắn thời gian xử lý công việc nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ, kiểm soát được rủi ro và công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Giải quyết những vấn đề giao thoa, chồng lấn

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai luật này mới được sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025 để thể chế hóa một số tư tưởng chỉ đạo trong các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và xử lý những vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trên thực tế, khi thi hành vẫn còn phát sinh những vướng mắc bất cập, hạn chế và giao thoa. Trước đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Chính phủ trình Luật Đầu tư công, còn Bộ Tài chính tham mưu xây dựng Luật Ngân sách nhà nước. Trong khi thực tế tất cả đều sử dụng ngân sách nhà nước, vì vậy không cần thiết phải có hai luật, phải hợp nhất lại nhằm giải quyết những vấn đề giao thoa, chồng lấn và đơn giản hóa thủ tục.

“Những vấn đề liên quan chi ngân sách đầu tư công thực hiện theo quy định về đầu tư công, những vấn đề chi thường xuyên quy định trong chi thường xuyên. Việc hợp nhất hai luật này là hết sức phù hợp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã được đồng ý về chủ trương hợp nhất kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách nhà nước với kế hoạch đầu tư công 5 năm. Việc tích hợp các nội dung này là rất hợp lý.

Dự thảo cũng hợp nhất kế hoạch đầu tư công hằng năm và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm vào chung một chương trình, kế hoạch để thống nhất các nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi cho cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Quốc hội có thể giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung để chủ động, linh hoạt trong điều hành, như: tiêu chí điều chỉnh và phân loại dự án; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với các chương trình, dự án (trừ dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội); trình tự lập quyết định đầu tư, bố trí vốn, theo dõi, kiểm tra.

Nhấn mạnh tinh thần chung là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, Thủ tướng cho rằng, tất cả các khoản chi của ngân sách nhà nước, kể cả chi đầu tư công, chi thường xuyên phải được đánh giá hiệu quả tổng thể dựa trên kết quả đầu ra thực chất, thay vì chỉ đánh giá thuần túy về hiệu quả kinh tế đơn thuần, do nhiều dự án còn gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo.

Thủ tướng cho hay cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát để kế thừa, sửa đổi, bổ sung đồng bộ quyền hạn, trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, HĐND và UBND các cấp để rõ thẩm quyền.

Đổi mới phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động cho địa phương

Cho biết Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công mới được sửa đổi, nhưng trước yêu cầu tăng trưởng hai con số và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cần tiếp tục hoàn thiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần chung xây dựng Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất phải có những đổi mới, bứt phá để đất nước phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nêu ba yêu cầu đặt ra cho sửa đổi Luật lần này. Một là, khắc phục tình trạng lồng ghép cứng nhắc. Thực tế cho thấy, mô hình ngân sách lồng ghép đang khiến quy trình phê duyệt kéo dài, nhiều tầng nấc, làm giảm tính chủ động của chính quyền địa phương.

Hai là, xóa rào cản giữa chi thường xuyên và chi đầu tư, khắc phục tình trạng không thể dùng chi thường xuyên để sửa chữa, nâng cấp nhỏ tài sản công hoặc chuẩn bị dự án đầu tư.

Ba là, bảo đảm sự tương thích với việc hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia. Cần có khung pháp lý ngân sách cho phép giao vốn trọn gói theo mục tiêu đầu ra thay vì giao chi tiết theo danh mục đầu vào. Quốc hội không quản lý danh mục, không quản lý dự án mà Chính phủ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

Đối với các nhóm định hướng chính sách trọng tâm, theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải đổi mới phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động cho địa phương; hoàn thiện cơ chế phân chia nguồn thu, phân định rõ ràng giữa nguồn thu ngân sách Trung ương hưởng 100%, ngân sách địa phương hưởng 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm; tăng tính chủ động cho các đô thị động lực.

Cùng với đó, "linh hoạt hóa" ranh giới chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, có thể cho phép sử dụng kinh phí thường xuyên cho các nhiệm vụ mang tính chất đầu tư quy mô nhỏ (như cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tài sản công hiện có, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc…). Chuyển sang phân định dựa trên bản chất mục tiêu thay vì trên nguồn vốn; áp dụng nguyên tắc vốn đầu tư công tập trung cho các dự án hạ tầng lớn, tạo năng lực sản xuất mới; còn chi thường xuyên thì phục vụ duy trì, vận hành và nâng cao hiệu suất tài sản hiện có.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuyển đổi sang quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra; chuyển từ phân bổ theo chứng từ đầu vào sang giao vốn theo KPI, kết quả đầu ra. Trung ương chỉ kiểm soát trần ngân sách và chỉ tiêu kết quả; thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách là bộ, ngành, UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả chi tiêu trong phạm vi nguồn lực được giao.