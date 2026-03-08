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    Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

    TTXVN 03/08/2026 12:45

    Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3-24/8 theo hai đợt, dự kiến xem xét, quyết định 33 nội dung, gồm nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước.

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    Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và chia thành 2 đợt: (Đợt 1: từ ngày 3/8 đến sáng 13/8; Đợt 2: từ ngày 19 đến 24/8/2026).

    Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày; trong đó, Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy (8/8 và 22/8) và 2 ngày Chủ nhật (9/8 và 23/8).

    Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

    Theo www.vietnamplus.vn
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        Chính trị
        Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
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