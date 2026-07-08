Chính trị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 3/8 Tại Kỳ họp này, dự kiến Quốc hội xem xét, quyết định 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời, cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật khác theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, chiều 8/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, để bảo đảm hiệu quả cao nhất và tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội trực tiếp trao đổi, thảo luận, Văn phòng Quốc hội đề nghị tổ chức Kỳ họp theo hình thức họp tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội với 2 đợt họp.

Trong đó, đợt 1 sẽ tiến hành phiên trù bị, khai mạc Kỳ họp, trình và thảo luận tại tổ và hội trường đối với 22 nội dung sẽ trình Quốc hội thông qua. Đợt 2 tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại đợt 1; thảo luận tại hội trường (lần đầu) đối với 4 dự án luật khác (dự kiến thông qua tại Kỳ họp thường lệ thứ 2 vào cuối năm 2026) và bế mạc Kỳ họp.

Giữa hai đợt họp sẽ có bố trí thời gian nghỉ (dự kiến khoảng 5 ngày) để các cơ quan có thời gian nghiên cứu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và tiếp tục hoàn thiện để gửi đại biểu Quốc hội trước khi biểu quyết thông qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo về việc chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định 26 nội dung, bao gồm xem xét, thông qua 19 luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, có các dự án quan trọng như: Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đô thị đặc biệt, Luật Dầu khí (sửa đổi)...

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Các vấn đề quan trọng trình Quốc hội quyết định gồm: chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ và chất lượng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 20/7 đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và ngày 15/7 đối với các nội dung khác. Những nội dung không bảo đảm tiến độ và chất lượng hồ sơ sẽ chuyển sang Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và không bố trí vào chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 3/8 và bế mạc vào ngày 24/8, có bố trí một ngày dự phòng. Giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát, cân đối chương trình, hoàn thiện phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thời gian cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội giao Chính phủ thực hiện việc trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quan trọng cần xin ý kiến theo đúng Quy định số 178; thống nhất bổ sung nội dung về 1 dự án nghị quyết về lĩnh vực tư pháp vào chương trình kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Chính phủ báo cáo tại Hội nghị Trung ương để các đồng chí Trung ương nghiên cứu.

Đối với công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ chủ động triển khai ngay từ bây giờ, chuẩn bị từ sớm, từ xa; những nội dung còn vướng mắc ở bộ, ngành nào phải được xử lý ngay, không để dồn vào sát thời điểm tổ chức kỳ họp.