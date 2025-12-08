Công nghệ - Chuyển đổi số Ký kết hợp tác tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet tại Lâm Đồng Ngày 12/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng và Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh.

Đây là thỏa thuận có ý nghĩa chiến lược, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, hai bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet, bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Lâm Đồng.

Việc ký kết hợp tác cũng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng tài nguyên Internet quốc gia, đặc biệt là tên miền “.vn”, trong việc xây dựng một môi trường trực tuyến tin cậy và bền vững.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai một loạt các hoạt động cụ thể bao gồm: Phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia; thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia “.vn” thông qua việc triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm, đặc biệt là Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện hiện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025.

Phấn đấu đạt tỷ lệ đăng ký sử dụng tên miền từ 60 - 70% trên tổng số đối tượng được ưu đãi trong chương trình, góp phần nâng cao các chỉ số về thương mại điện tử (EBI), chuyển đổi số (DTI) và đổi mới sáng tạo (GII) của tỉnh.

Thúc đẩy triển khai hạ tầng công nghệ thông tin thế hệ mới IPv6, hỗ trợ việc quy hoạch kết nối hạ tầng mạng của tỉnh vào hệ thống trung chuyển Internet quốc gia (VNIX); phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân; chia sẻ dữ liệu, thông tin về quản lý tài nguyên Internet để phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội số của tỉnh; thúc đẩy sử dụng ứng dụng I-Speed by VNNIC để đo tốc độ truy cập Internet, tạo lập cơ sở dữ liệu giúp đánh giá chính xác chất lượng dịch vụ trên địa bàn...

Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực trong thời gian 5 năm, là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc xây dựng hạ tầng số vững chắc, an toàn, góp phần đưa tỉnh trở thành một điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.