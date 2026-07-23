Kỷ nguyên hậu Messi: Argentina và cuộc đại tu lực lượng hướng tới World Cup 2030 Sau thất bại tại chung kết World Cup 2026, Argentina đứng trước cuộc chuyển giao thế hệ lớn nhất lịch sử. Khi Lionel Messi dần lùi bước, Albiceleste đang ráo riết tìm kiếm những hạt nhân mới cho hành trình bảo vệ vị thế.

World Cup 2026 đã khép lại với nỗi đau của người Argentina khi họ gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Nhưng vượt lên trên một thất bại đơn thuần, đây dường như là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên vàng của Albiceleste. Đội bóng xứ Tango đang đứng trước một ngã ba đường lịch sử, nơi họ buộc phải học cách sinh tồn mà không có người đội trưởng vĩ đại Lionel Messi.

Sự khép lại của một thế hệ huyền thoại

Đến World Cup 2030, diện mạo của Argentina chắc chắn sẽ thay đổi đến mức khó nhận ra. Ở tuổi 39, Lionel Messi đã chạm đến giới hạn cuối cùng của đỉnh cao. Việc hình dung siêu sao này vẫn còn thi đấu đỉnh cao ở tuổi 43 tại kỳ World Cup tiếp theo là điều không tưởng đối với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Việc Messi góp mặt tại World Cup 2030 gần như là điều không thể

Không chỉ Messi, một loạt công thần khác cũng đang tiến rất gần đến ngày giã từ màu áo quốc gia. Những cái tên như Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul và Geronimo Rulli nhiều khả năng sẽ không còn góp mặt trong kế hoạch dài hơi của HLV Lionel Scaloni cho chiến dịch 4 năm tới. Đây là những nhân tố đã xây dựng nên nền móng thành công cho Argentina suốt nửa thập kỷ qua, và sự ra đi đồng loạt của họ sẽ để lại một khoảng trống mênh mông về cả kinh nghiệm lẫn bản lĩnh chiến đấu.

Những tia hy vọng mới từ hệ thống đào tạo

Trong bối cảnh đó, HLV Scaloni đã bắt đầu quá trình "thay máu" từ sớm. Ở hàng phòng ngự, Leonardo Balerdi (27 tuổi) và Marcos Senesi (29 tuổi) đang nổi lên như những người kế vị xứng đáng cho vị trí trung vệ. Đặc biệt, tài năng trẻ Tomas Palacios từ Estudiantes cũng được đánh giá là một phát hiện thú vị cho tương lai.

Tại khu trung tuyến, sự xuất hiện của Valentin Barco (21 tuổi) và Nico Paz (21 tuổi) mang lại làn gió mới đầy sáng tạo. Hệ thống đào tạo trẻ của Argentina vẫn đang vận hành hiệu quả khi đội U20 vừa lọt vào trận chung kết U20 World Cup, chỉ chịu thua sát nút trước U20 Morocco. Những cái tên như Franco Mastantuono của Real Madrid cũng đang được kỳ vọng sẽ sớm trưởng thành để gánh vác trọng trách ở đội tuyển quốc gia.

Nico Paz và bài toán tìm người kế vị số 10

Nhiệm vụ khó khăn nhất của bóng đá Argentina chính là tìm ra người có thể lấp đầy vị trí mà Messi để lại. Với 124 bàn thắng và tầm ảnh hưởng tuyệt đối, Messi không chỉ là một cầu thủ, anh là biểu tượng của cả một dân tộc.

Dù Messi đã duy trì đẳng cấp thế giới suốt hai thập kỷ, nhưng quy luật thời gian là không thể tránh khỏi. Khi anh khép lại hành trình với Albiceleste, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Nico Paz. Tiền vệ trẻ này được nhiều cổ động viên tin rằng sở hữu những tố chất phù hợp nhất để kế thừa vai trò dẫn dắt lối chơi.

Nico Paz được xem là ứng viên sáng giá nhất để lấp đầy khoảng trống mà Messi sẽ để lại

Tuy nhiên, như CĐV Graciela Basiano nhận định, việc thay thế Messi là một quá trình chứ không phải là một sự kiện nhất thời. Argentina có những cầu thủ giỏi, nhưng để tìm thấy một thiên tài duy trì đỉnh cao trong 20 năm như Messi là điều gần như không thể. Nico Paz có tiềm năng, nhưng anh cần thời gian để chứng minh mình đủ bản lĩnh để bước ra khỏi cái bóng khổng lồ của người tiền nhiệm.

Hành trình hướng tới World Cup 2030 của Argentina sẽ là một cuộc cách mạng thực sự. Scaloni và các cộng sự sẽ phải đánh giá lại mọi tuyến, xây dựng một bộ khung mới dựa trên sự kết hợp giữa những cầu thủ đang ở độ chín như Balerdi và những tài năng trẻ triển vọng. Argentina có thể không còn Messi, nhưng tinh thần Albiceleste sẽ phải tìm cách tái sinh trong một diện mạo mới.