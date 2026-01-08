Kỷ niệm 20 năm iPhone: Apple kiến tạo bước ngoặt công nghệ lớn nhất với iPhone 20 Pro Max iPhone 20 Pro Max dự kiến tạo bước ngoặt lớn vào năm 2027 với chip A21 2nm, bộ nhớ HBM, cảm biến LOFIC 20 stop cùng thiết kế kính cong toàn phần tràn cạnh.

iPhone 20 Pro Max (hoặc iPhone XX) dự kiến chính thức ra mắt vào mùa thu năm 2027, đánh dấu mốc tròn hai thập kỷ phát triển dòng smartphone biểu tượng của Apple. Để kỷ niệm sự kiện này, hãng được cho là sẽ bỏ qua tên gọi "iPhone 19" để tiến thẳng lên thế hệ thứ 20. Đây được kỳ vọng là cuộc lột xác toàn diện nhất của Apple kể từ thời điểm ra mắt iPhone X vào năm 2017, mang đến những cải tiến mang tính nền tảng từ vật liệu chế tạo, kiến trúc vi xử lý cho đến công nghệ lưu trữ năng lượng.

Thiết kế kính tràn cạnh và công nghệ hiển thị OLED CoE thế hệ mới

Về ngoại hình, iPhone 20 Pro Max hứa hẹn thiết lập tiêu chuẩn mới về thẩm mỹ công nghiệp nhờ thân máy bằng kính tràn cạnh. Cả mặt trước và mặt sau thiết bị đều sử dụng mặt kính uốn cong nhẹ ở cả bốn cạnh, tạo nên cấu trúc liền mạch hoàn toàn.

Bên cạnh đó, Apple hợp tác cùng Samsung để trang bị tấm nền màn hình OLED CoE (Color Filter on Encapsulation) thế hệ mới. Công nghệ này loại bỏ hoàn toàn lớp phim phân cực truyền thống, mang lại ba lợi ích kỹ thuật cốt lõi:

Giảm độ dày tấm nền: Giúp tối ưu hóa không gian bên trong khung máy.

Giúp tối ưu hóa không gian bên trong khung máy. Tăng cường độ sáng: Ánh sáng truyền qua tốt hơn mà không bị cản bởi lớp phân cực.

Ánh sáng truyền qua tốt hơn mà không bị cản bởi lớp phân cực. Tiết kiệm điện năng: Giảm lượng năng lượng tiêu thụ của màn hình đáng kể.

Thế hệ mới vẫn duy trì hai tùy chọn kích thước màn hình là 6,3 inch và 6,9 inch, nhưng phần viền được thu gọn tối đa giúp tối ưu không gian hiển thị mà không làm gia tăng kích thước tổng thể của thiết bị.

Ảnh minh họa từ MacRumors.

Cảm biến camera LOFIC 20 stop và phím cảm ứng lực không dây

Đáng chú ý, Apple đang từng bước tự chủ các linh kiện phần cứng quan trọng trên iPhone 20 Pro Max thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác bên ngoài.

Ở khả năng nhiếp ảnh, hãng thử nghiệm nguyên mẫu cảm biến ảnh xếp chồng tự sản xuất để thay thế đối tác Sony. Cảm biến này tích hợp công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), giúp dải tương phản động (HDR) đạt mức kỷ lục 20 stop. Nhờ khả năng xử lý hiện tượng thừa sáng vượt trội, máy có thể ghi lại chi tiết chính xác trong các điều kiện chụp ảnh phức tạp như ngược sáng gắt hoặc thiếu sáng trầm trọng.

Thay vì sử dụng các phím vật lý truyền thống, toàn bộ hệ thống phím cơ học trên khung máy sẽ chuyển sang phím cảm ứng lực. Nhờ được hỗ trợ bởi một chip xử lý siêu tiết kiệm điện riêng biệt, các phím bấm cảm ứng này vẫn duy trì khả năng phản hồi lực chính xác ngay cả khi thiết bị đã tắt nguồn hoặc cạn sạch pin.

Kiến trúc vi xử lý A21 2nm và RAM HBM tối ưu cho AI

Để đáp ứng yêu cầu xử lý các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp trực tiếp trên thiết bị (On-device AI), hệ thống phần cứng của iPhone 20 Pro Max được tái thiết kế toàn diện:

Chip A21 (2nm): Sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai, mang lại mật độ bóng bán dẫn vượt trội và hiệu suất năng lượng tối ưu.

Sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai, mang lại mật độ bóng bán dẫn vượt trội và hiệu suất năng lượng tối ưu. RAM xếp chồng HBM: Thay vì sử dụng chuẩn LPDDR truyền thống, việc kết hợp bộ nhớ băng thông cao HBM (High Bandwidth Memory) giúp tốc độ truy xuất dữ liệu tăng vọt, giải quyết triệt để nút thắt gạt băng thông khi xử lý tác vụ AI.

Thay vì sử dụng chuẩn LPDDR truyền thống, việc kết hợp bộ nhớ băng thông cao HBM (High Bandwidth Memory) giúp tốc độ truy xuất dữ liệu tăng vọt, giải quyết triệt để nút thắt gạt băng thông khi xử lý tác vụ AI. Modem 5G tự phát triển: Apple dự kiến tích hợp modem 5G "cây nhà lá vườn" để thay thế linh kiện từ Qualcomm, giúp tối ưu hóa khả năng kết nối đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng chung của hệ thống.

Công nghệ pin Silicon dung lượng 6.000 mAh

Thách thức lớn nhất đối với các thiết bị siêu mỏng là dung lượng pin. Apple giải quyết vấn đề này trên iPhone 20 Pro Max bằng công nghệ pin sử dụng vật liệu silicon nguyên chất ở cực âm.

Mật độ năng lượng vượt trội của pin silicon cho phép nâng dung lượng pin lên mức 6.000 mAh – con số kỷ lục trên các dòng iPhone Pro Max – mà hoàn toàn không làm tăng độ dày hay trọng lượng của máy.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật dự kiến của iPhone 20 Pro Max

Hạng mục Thông số / Công nghệ dự kiến Tiến trình chip Apple A21 (2nm thế hệ thứ hai) Bộ nhớ RAM RAM xếp chồng HBM (High Bandwidth Memory) Tấm nền màn hình OLED CoE (Samsung), 6,3 inch & 6,9 inch Cảm biến camera Cảm biến xếp chồng LOFIC tự phát triển (HDR 20 stop) Phím bấm Cảm ứng lực tích hợp chip nguồn riêng Dung lượng pin 6.000 mAh (Công nghệ pin Silicon nguyên chất) Modem kết nối Modem 5G do Apple tự thiết kế

Mặc dù tích hợp hàng loạt đột phá kỹ thuật quan trọng, iPhone 20 Pro Max hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển R&D. Các thông số và tính năng hoàn chỉnh có thể sẽ tiếp tục được tinh chỉnh trước khi Apple chính thức công bố sản phẩm vào năm 2027.