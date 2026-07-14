Thời sự Lâm Đồng Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam tại Tây Lâm Đồng Sáng 14/7, tại phường Nam Gia Nghĩa, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026).

Các cựu thanh niên xung phong giao lưu văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.



Các đại biểu tham dự buổi lễ

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, lực lượng thanh niên xung phong luôn có mặt ở những nơi gian khổ, ác liệt nhất.



Tham gia mở đường, bảo đảm giao thông, vận chuyển lương thực, vũ khí, cứu chữa thương binh và khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Hội Thanh niên xung phong tỉnh Lâm Đồng

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, những năm qua, các cấp Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Các hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; thường xuyên phối hợp với các cấp, chính quyền địa phương giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lâm Đồng luôn tích cực tham gia hoạt động an sinh, xã hội tại địa phương

“ Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 6.600 hội viên cựu thanh niên xung phong đang sinh hoạt tại các cấp hội. Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, lực lượng cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đây cũng là dịp để tri ân những đóng góp, hi sinh của các thế hệ thanh niên xung phong qua các thời kỳ, đồng thời tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý chí và trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển.