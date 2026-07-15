Bảo vệ nền tảng tư tưởng Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026): Viết tiếp bản hùng ca Thanh niên xung phong 76 năm đã trôi qua kể từ ngày lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam ra đời theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những chiến dịch mở đường, tải đạn, cứu thương trên các cung đường lửa đạn… đến “đi ta đi khai phá rừng hoang” khai mởi những nông - lâm trường và vùng kinh tế mới, họ đã viết nên bản anh hùng ca bất tử bằng nhiệt huyết và sự hi sinh của tuổi trẻ.

Lớp lớp TNXP đã viết nên bản anh hùng ca bất tử bằng tuổi trẻ và sự hi sinh. Ảnh tư liệu

Trên quê hương Lâm Đồng hôm nay, những cựu TNXP năm xưa vẫn tiếp tục giữ lửa truyền thống, lan tỏa tinh thần xung kích, cống hiến bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tuổi xuân gửi trọn cho Tổ quốc

Những ngày tháng 7, trong căn nhà nhỏ ở thôn Măng Lin, phường Lang Biang - Đà Lạt, cựu TNXP Trần Ngọc Hòa (75 tuổi) lại lặng lẽ ngắm nhìn những tấm huy hiệu, kỷ vật đã theo ông suốt hơn nửa thế kỷ. Mỗi kỷ vật là một mảnh ký ức về những năm tháng tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, khi ông cùng hàng vạn thanh niên cả nước sẵn sàng gác lại những ước mơ riêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Năm 1972, chàng trai Trần Ngọc Hòa tình nguyện tham gia lực lượng TNXP làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn trên tuyến Quảng Bình - Quảng Trị. Đó là thời điểm chiến tranh diễn ra vô cùng ác liệt. Những đoàn TNXP ngày đêm bám đường, san lấp hố bom, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt để chi viện cho chiến trường miền Nam. Ông Hòa nhớ lại: “Máy bay địch đánh phá liên tục, nhiều khi vừa lấp xong hố bom thì bom lại dội xuống. Cái chết luôn cận kề nhưng không ai chùn bước. Chúng tôi chỉ có một suy nghĩ là phải giữ cho con đường thông suốt”.

Trong ký ức của người cựu TNXP, đó là những đêm hành quân xuyên rừng dưới mưa bom, lửa đạn, những bữa cơm vội bên triền núi, những lần đồng đội ngã xuống. Nhưng chính lý tưởng cách mạng và tình yêu Tổ quốc đã tiếp thêm sức mạnh để những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi vượt qua tất cả. “Được đứng trong hàng ngũ TNXP khi ấy là niềm vinh dự lớn lao. Ai cũng mang trong mình khát vọng góp phần giành độc lập, tự do cho dân tộc”, ông Hòa xúc động nói.

Cách đây tròn 76 năm, ngày 15/7/1950, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội TNXP công tác Trung ương đầu tiên được thành lập. Từ đó, lực lượng TNXP đã trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, xung kích và cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến cũng như công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế đất nước, hàng triệu thanh niên đã khoác lên mình màu áo TNXP, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Từ những chiến dịch mở đường, tải đạn, cứu thương, bảo đảm giao thông trên các tuyến lửa, lực lượng TNXP đã viết nên những trang sử hào hùng bằng lòng quả cảm và sự hi sinh của tuổi trẻ. Biết bao cô gái, chàng trai đã mãi mãi nằm lại trên những cung đường Trường Sơn, tại Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn hay trên những công trường, vùng kinh tế mới. Sự hi sinh ấy đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, để hôm nay đất nước được sống trong hòa bình, phát triển.

TNXP tham gia mở đường, tải đạn, cứu thương, bảo đảm giao thông trên các tuyến lửa. Ảnh tư liệu

Giữ lửa giữa đời thường

Trở về từ chiến tranh, mang theo trên mình những vết thương của năm tháng, nhiều cựu TNXP lại tiếp tục bước vào một “mặt trận” mới - mặt trận xây dựng và phát triển quê hương. Phẩm chất kiên cường, tinh thần vượt khó của người TNXP tiếp tục được phát huy trong lao động, sản xuất và trong các hoạt động vì cộng đồng. Như bao đồng đội, ông Trần Ngọc Hòa sau những năm tháng cống hiến nơi chiến trường, trở về đời thường, bắt tay vào xây dựng kinh tế gia đình. Từ một người lính mở đường năm xưa, ông trở thành nông dân sản xuất giỏi với mô hình trồng hoa công nghệ cao, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi ha. Theo ông, dù ở chiến trường hay trong lao động sản xuất, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngại khó khăn.

Không riêng ông Hòa, trên khắp địa bàn tỉnh, hàng ngàn cựu TNXP vẫn đang tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động vì cộng đồng. Ông Võ Văn Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi hợp nhất tổ chức hội của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, Hội Cựu TNXP tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 6.600 hội viên đang sinh hoạt tại các địa phương. Dù địa bàn rộng, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, song các cấp hội vẫn không ngừng củng cố tổ chức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu TNXP, trở thành điểm tựa nghĩa tình của hội viên.

Phần lớn hội viên hiện nay đều đã cao tuổi, nhiều người mang trong mình di chứng chiến tranh sức khỏe giảm sút, cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc phát triển kinh tế gia đình gặp không ít trở ngại. Thấu hiểu và sẻ chia với những vất vả đó, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, tinh thần ấy còn được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, giúp hội viên có thêm điểm tựa trong cuộc sống.

Là một trong những hội viên được hỗ trợ về nhà ở, cựu TNXP Nguyễn Thanh Hùng (59 tuổi, phường Xuân Trường - Đà Lạt) vẫn chưa hết xúc động khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới thay cho căn nhà mái tôn, cũ kỹ, xuống cấp từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ Hội Cựu TNXP tỉnh. Ông xúc động nói: “Chưa bao giờ, tôi nghĩ mình có được căn nhà mới. Trong lúc khó khăn, tình cảm của đồng đội thực sự rất đáng quý”.

Cựu TNXP tích cực phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, truyền lửa cho thế hệ trẻ

Theo Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội cùng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, trong 2 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 5 căn nhà cho hội viên khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, tặng quà cho hàng ngàn hội viên đau ốm, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội - mỗi cựu TNXP thi đua làm nhiều việc tốt” tiếp tục được duy trì bằng nhiều việc làm thiết thực như: mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ cây, con giống, giúp nhau ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong công tác xã hội, dù tuổi đã cao các cựu TNXP vẫn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách. Đặc biệt, các hội viên còn phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn, các trường học truyền lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua những câu chuyện về một thời hoa lửa. “Dù trong chiến tranh hay thời bình, phẩm chất của người TNXP vẫn không thay đổi, đó là tinh thần xung kích, đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng. Các cấp Hội luôn xác định việc chăm lo hội viên đi đôi với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm”, ông Võ Văn Hoàng chia sẻ.

Chính sự tiếp nối ấy đã góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng TNXP qua nhiều thế hệ. Khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, tinh thần TNXP vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó là tinh thần dấn thân của những đoàn viên, thanh niên tình nguyện đến với vùng sâu, vùng xa; là sự tiên phong của người trẻ trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương.