Pháp luật - Đời sống Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026): Những chuyên án làm nên bản lĩnh an ninh Lâm Ðồng Từ khi lực lượng An ninh nhân dân được thành lập ngày 12/7/1946 đến những trận tuyến trên không gian mạng hôm nay, mỗi chuyên án đều là dấu mốc khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần chủ động của lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Ban Cơ yếu, Ban An ninh Khu VI - Đơn vị Quyết thắng năm 1975, luôn khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm thông tin nhanh chóng, hiệu quả, bí mật, chính xác trong mọi tình huống trong công tác chiến đấu và bảo vệ căn cứ. Ảnh tư liệu

Từ những trận tuyến đầu tiên

Ngay từ khi những hạt nhân đầu tiên của lực lượng An ninh được hình thành trên chiến trường Khu VI đầu những năm 1960, nhiệm vụ bảo vệ cơ sở cách mạng, đấu tranh với tình báo, gián điệp và giữ vững an ninh địa bàn đã trở thành mệnh lệnh xuyên suốt.

Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, cán bộ an ninh vừa bám dân, bám cơ sở, vừa xây dựng mạng lưới bí mật, thu thập thông tin, góp phần bảo vệ căn cứ cách mạng và bảo đảm cho nhiều chiến dịch giành thắng lợi.

Sau ngày đất nước thống nhất, cuộc đấu tranh trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia chưa bao giờ dừng lại. Các tổ chức phản động, tàn quân ngụy tiếp tục móc nối, chống phá. Trên địa bàn Lâm Đồng, lực lượng An ninh nhanh chóng củng cố tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, giữ vững ổn định chính trị.

Lực lượng An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị bàn biện pháp giải quyết vấn đề Fulro ở Lâm Đồng. Ảnh tư liệu

Nổi bật là chuyên án triệt phá tổ chức phản động “Mặt trận phục quốc cứu nguy dân tộc” năm 1977, bắt giữ toàn bộ 14 đối tượng, thu nhiều vũ khí, đạn dược và tài liệu phản động; tiếp đó là chuyên án B176 đấu tranh với tổ chức “Chiến đoàn Đồng Khởi” và chuyên án Q485 đấu tranh với tổ chức “Lực lượng phục quốc nội biên Việt Nam”... Những chuyên án ấy không chỉ làm thất bại các âm mưu chống phá mà còn đánh dấu bước trưởng thành về bản lĩnh, nghiệp vụ của lực lượng An ninh Công an Lâm Đồng.

Thành công của mỗi chuyên án không chỉ đến từ bản lĩnh, sự mưu trí của cán bộ, chiến sĩ mà còn từ sự đùm bọc của Nhân dân và sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân. Chính sự đồng lòng ấy đã góp phần làm nên nhiều chiến công.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh năm 2011. Ảnh: Phương Thanh

Giữ vững trận tuyến trong thời bình

Bước sang những năm 1980 - 1990, hoạt động của FULRO và các tổ chức phản động tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Tây Nguyên. Lực lượng An ninh Công an Lâm Đồng vừa kiên quyết đấu tranh, vừa phát huy vai trò của già làng, người có uy tín vận động các đối tượng ra trình diện, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dấu ấn tiêu biểu là chuyên án F101, khi nhiều đối tượng cầm đầu bị bắt giữ, nhiều thành viên FULRO được vận động ra trình diện, từ bỏ hoạt động chống phá, trở về với cộng đồng. Tinh thần chủ động ấy tiếp tục được thể hiện trong việc xử lý các vụ gây rối các năm 2004, 2007 và 2010, nhanh chóng ổn định tình hình, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Có thể nói, mỗi thời kỳ có những phương thức chống phá khác nhau, song yêu cầu đặt ra đối với cán bộ an ninh luôn là nắm chắc địa bàn, dự báo đúng tình hình và chủ động xử lý từ sớm, từ xa nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Ngày nay, mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục mở rộng trên không gian mạng. Lực lượng An ninh chủ động đấu tranh với các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc; phát hiện, phối hợp triệt phá nhiều vụ án sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, trên các lĩnh vực an ninh khác, lực lượng còn đấu tranh hiệu quả với các đối tượng tuyên truyền, phát triển hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc Mông; phối hợp triệt phá đường dây rửa tiền xuyên biên giới có tổng lượng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sự chủ động và khả năng thích ứng của lực lượng An ninh trước những yêu cầu mới.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ từng tham gia đấu tranh phòng, chống Fulro trong Công an tỉnh. Ảnh: Thiện Nhân

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Tiếp nối truyền thống anh hùng, lực lượng An ninh Công an tỉnh sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bám sát cơ sở, gần dân, chủ động làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường ổn định để địa phương phát triển”.

Đó cũng là sự tiếp nối truyền thống được hun đúc qua những chuyên án, chiến công suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh Công an tỉnh.