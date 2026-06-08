Thể thao 360 Kỳ phùng địch thủ Màn đối đầu giữa AC Milan và Inter Milan thực sự xứng danh “kỳ phùng địch thủ”, khi 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu giàu cảm xúc, dù trận đấu chỉ có 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội.

AC Milan bước vào trận derby giao hữu với Inter Milan với tâm thế của một đội bóng đang trong quá trình cải tổ toàn diện mà bắt đầu từ ghế nóng HLV trưởng. Sau mùa giải đáng thất vọng dưới thời Max Allegri khi để thua tới 6 trong 10 trận cuối cùng và mất vé dự Champions League, ban lãnh đạo Rossoneri đã bổ nhiệm HLV Ruben Amorim cho ghế nóng tại San Siro. Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt AC Milan, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có trận hòa 2-2 trước Celtic sau khi bị dẫn trước hai bàn, nhờ cú đúp chớp nhoáng của tài năng trẻ Francesco Camarda. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà Amorim không có được những cầu thủ tốt nhất. Còn trong màn đối đầu với Inter Milan, HLV người Bồ Đào Nha đã chào đón sự trở lại của hàng loạt trụ cột sau kỳ nghỉ World Cup. Luka Modric, người vừa đồng ý gia hạn thêm một năm, sẵn sàng ra sân. Bên cạnh đó, Rafael Leao, Ardon Jashari cùng bộ đôi người Bỉ Koni De Winter và Alexis Saelemaekers cũng đã hội quân. Cùng với đó, 2 tân binh đáng chú ý là Goncalo Ramos và Mario Gila dự kiến cũng sẽ góp mặt.

Về phía Inter Milan, đoàn quân của HLV Cristian Chivu hành quân đến Úc mà không có sự phục vụ của thủ quân Lautaro Martinez do anh vừa tham dự trận chung kết World Cup cùng Argentina. Các ngôi sao khác như Marcus Thuram và tân binh John Stones cũng đã vắng mặt trong trận đấu tại Perth. Song, Nerazzurri vẫn có lực lượng rất mạnh với những cái tên mới như Aleksandar Stankovic và thủ thành Ivan Provedel sẵn sàng xung trận. Thời điểm này, Inter Milan đang duy trì một phong độ cực kỳ ổn định. Đội bóng của Cristian Chivu vừa trải qua mùa giải lịch sử khi giành Scudetto lẫn Coppa Italia. Trong chuyến du đấu hè này, Nerazzurri đã toàn thắng cả 3 trận, bao gồm màn vùi dập SV Aasen 16-0, thắng Karlsruher 2-1 và gần nhất là đánh bại Manchester City trên chấm luân lưu tại Hồng Kông. Trong trận đấu đó, nhà đương kim vô địch Serie A vẫn giữ được nền tảng của hệ thống 3-5-2, với khả năng kiểm soát trung tuyến và khai thác hành lang biên khá rõ nét.

Trận giao hữu diễn ra tại Australia giữa 2 đội bóng thành Milan đã chứng kiến sự đan xen giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong đội hình xuất phát. HLV Ruben Amorim tung các cầu thủ trẻ vào sân ở cả 3 tuyến và chỉ một số gương mặt quen thuộc của AC Milan đá từ đầu như Tomori, Pavlovic, Fofana và Loftus-Cheek. Còn HLV Chivu tung nhiều ngôi sao đội 1, nhưng vẫn trao cơ hội cho Diouf và Iddrissou. AC Milan khởi đầu tốt hơn và đáng lẽ Rossoneri đã có bàn thắng trong 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên, họ đã bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội mười mươi để mở tỉ số, khi Cisse sút chệch cột dọc phút thứ 8, Camarda đánh đầu sạt cầu môn ở phút thứ 12, và 6 phút sau Musah đã đưa bóng đập cột từ cự ly khoảng 12m. Còn phía Inter, trong hiệp 1 không có những cơ hội rõ ràng như đội bóng cùng thành phố.

Tuy nhiên bước sang hiệp 2, Inter đã vươn lên dẫn trước, khi các hậu vệ AC Milan đã lơi lỏng trong một pha tấn công từ phía Inter, khiến Dimarco dễ dàng đệm cận thành từ pha dọn cỗ của Barella ở phút 53. Sau bàn thua, Ruben Amorim điều chỉnh hàng loạt nhân sự, tuy nhiên phải đến phút 83, Nkunku bị Carlos Augusto đốn ngã trong vòng cấm, và trên chấm 11m chính anh đã thực hiện chính xác để gỡ hòa 1-1 cho AC Milan. Trong những phút còn lại, AC Milan đã phải nhờ vào một pha cứu thua xuất thần của Torriani để tránh khỏi một thất bại trước nhà đương kim vô địch Serie A.