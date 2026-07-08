Giáo dục - Đào tạo Kỳ thi chuyên: Tuyển chọn nhân tố cho giáo dục chất lượng cao Gần 4.900 học sinh trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2026 - 2027. Khép lại những ngày thi căng thẳng nhưng đầy quyết tâm, các em rời phòng thi với nhiều cung bậc cảm xúc, kết thúc hành trình chinh phục cánh cửa vào ngôi trường mơ ước.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2026 - 2027

Kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Theo ghi nhận tại các điểm thi trong tỉnh, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không khí khá nhẹ nhàng. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo từ cơ sở vật chất, nhân sự đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Đội ngũ cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế, tạo tâm lý yên tâm cho thí sinh. Bên cạnh đó, lực lượng công an, y tế, thanh niên tình nguyện cùng các bậc phụ huynh đã góp phần tạo nên một kỳ thi trật tự, an toàn và nhân văn. Điểm nổi bật của kỳ thi năm nay là sức hút của hệ thống trường THPT chuyên tiếp tục được khẳng định khi gần 4.900 học sinh đăng ký dự thi để cạnh tranh 1.295 chỉ tiêu tuyển sinh. Điều đó cho thấy khát vọng của nhiều học sinh được học tập trong môi trường có điều kiện phát triển năng lực, tư duy, nghiên cứu khoa học và theo đuổi đam mê ở những môn học thế mạnh.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi 2 môn chung Ngữ văn và Toán bám sát chương trình, vừa sức với học sinh, trong khi môn Tiếng Anh có mức độ phân hóa cao hơn những năm trước. Đối với các môn chuyên như: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh và Tiếng Pháp, đa số thí sinh nhận định đề thi khá dài, có nhiều câu hỏi vận dụng, yêu cầu tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề. Cách ra đề không chỉ kiểm tra kiến thức nền tảng mà còn hướng đến việc lựa chọn những học sinh thực sự có năng lực phù hợp với môi trường đào tạo chuyên.

Em Lý Phúc Vĩnh Kỳ, dự thi vào Trường THPT Chuyên Thăng Long (phường Xuân Hương - Đà Lạt) chia sẻ: “Em thi chuyên Tiếng Anh. Theo em, đề thi năm nay vừa sức nhưng có sự phân hóa rõ. Em khá tự tin với bài làm của mình và hi vọng sẽ được trúng tuyển vào ngôi trường em mong ước”.

Cùng chung tâm trạng đó, em Võ Bạch Thùy Dương, dự thi vào Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy) cho biết: “Sau khi hoàn thành kỳ thi, em cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đề các môn chung và môn chuyên bám sát chương trình học, riêng môn Tiếng Anh hơi khó. Em mong sẽ trúng tuyển để được học trong môi trường tốt hơn và có điều kiện phát triển năng khiếu môn Toán”.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo.

Tuyển chọn hạt nhân cho giáo dục mũi nhọn

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên được tổ chức nhằm tuyển chọn học sinh có năng lực nổi trội vào học tại các lớp chuyên, tạo nguồn bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Đồng thời, kỳ thi cũng phản ánh chất lượng dạy và học của các cơ sở giáo dục THCS trên địa bàn.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi diễn ra từ ngày 6 - 15/7; dự kiến công bố điểm thi vào ngày 16/7. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 17 - 19/7; chấm phúc khảo từ ngày 20 - 22/7. Công tác xét tuyển được thực hiện từ ngày 23 - 24/7 và hoàn thành trước ngày 31/7/2026. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn chung gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm môn chuyên, trong đó môn chuyên tính hệ số 2 (thang điểm 20), các môn còn lại tính theo thang điểm 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2026 - 2027 đã khép lại, nhưng chặng đường phía trước của hàng ngàn học sinh mới bắt đầu. Dù kết quả thế nào, những tháng ngày miệt mài ôn luyện, sự nỗ lực vượt qua áp lực và bản lĩnh trong phòng thi sẽ là hành trang quý giá. Quan trọng hơn cả kết quả của một kỳ thi, đây là dấu mốc để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, phát huy năng lực và vững bước trên con đường học tập.

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