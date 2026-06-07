Giáo dục - Đào tạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Chất lượng giáo dục Lâm Đồng tiếp tục được khẳng định Những điểm 10, những thủ khoa hay tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,56% không chỉ là kết quả của một kỳ thi. Đằng sau những con số ấy là cả một hành trình nỗ lực của học sinh, sự tận tâm của thầy cô, sự đồng hành của gia đình và những chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục của tỉnh Lâm Đồng.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Những kết quả nổi bật

Trong niềm vui của mùa thi năm nay có hình ảnh cô học trò miền núi Trần Cát Phượng, học sinh Trường THPT Tánh Linh (xã Tánh Linh), lặng người khi biết mình là thí sinh có điểm xét công nhận tốt nghiệp cao nhất toàn tỉnh với 9,65 điểm. Em chia sẻ, thành tích ấy là món quà dành tặng cha mẹ và cũng là động lực để em tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Còn tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa), em Nguyễn Hồng Việt đã trở thành thí sinh có tổng điểm 4 môn thi cao nhất tỉnh với 37,75 điểm. Đằng sau thành tích gần như tuyệt đối ấy không chỉ là năng lực nổi trội mà còn là cả một quá trình học tập bền bỉ, kiên trì và nghiêm túc suốt nhiều năm học. Những gương mặt tiêu biểu ấy góp phần làm nên bức tranh nổi bật của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Lâm Đồng.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 85 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, môn Toán dẫn đầu với 45 điểm tuyệt đối, tiếp đến là môn Lịch sử với 27 điểm 10; các môn Hóa học, Vật lý, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ và Tin học cũng ghi nhận những bài thi xuất sắc. Ở bình diện chung, chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh tiếp tục được giữ vững. Toàn tỉnh có 39.082 trong tổng số 39.652 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,56%; riêng hệ THPT đạt 99,18%. Có 49 đơn vị đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, gồm 48 trường THPT và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Phổ điểm các môn cũng phản ánh khá rõ năng lực của học sinh. Môn Toán có nhiều điểm 10 nhất nhưng điểm trung bình chỉ đạt 5,36, cho thấy đề thi vẫn bảo đảm tính phân hóa. Ngữ văn giữ mặt bằng điểm ổn định với mức trung bình 6,61. Trong khi đó, Ngoại ngữ vẫn là môn học đặt ra nhiều thách thức khi điểm trung bình chỉ đạt 4,72... Với kết quả này, Lâm Đồng xếp thứ 15 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước về điểm trung bình Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chất lượng dạy học ngày càng thực chất

Theo bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả đạt được là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương cùng sự chuẩn bị chu đáo của các cơ sở giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Thực tế, thành công của mùa thi không bắt đầu từ những ngày bước vào phòng thi mà được chuẩn bị từ rất sớm. Suốt năm học, các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng nhóm học sinh, tổ chức thi thử, rà soát kiến thức và kịp thời hỗ trợ những học sinh còn hạn chế về học lực. Nhiều trường còn quan tâm công tác tư vấn tâm lý, giúp học sinh giữ được sự bình tĩnh, tự tin trước kỳ thi quan trọng.

Thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" 2026

Là một trong các đơn vị có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, ông Hoàng Trung Thông - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Thuận Nam chia sẻ: “Kết quả hôm nay là sự cộng hưởng của tinh thần chủ động từ phía nhà trường, sự tâm huyết của thầy cô, sự đồng hành của cha mẹ học sinh và nỗ lực không ngừng của các em”.

Mùa thi 2026 đã khép lại, những kết quả đạt được sẽ là dấu mốc đáng nhớ của giáo dục Lâm Đồng trong giai đoạn đổi mới. Đó không chỉ là những điểm 10, những thủ khoa hay tỷ lệ tốt nghiệp cao, mà còn cho thấy chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, cùng sự đầu tư đúng hướng của ngành giáo dục. Khi những nỗ lực ấy được duy trì qua từng năm học, thành công của mỗi mùa thi không chỉ dừng lại ở kết quả của một kỳ thi, mà còn phản ánh sự phát triển ổn định, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.