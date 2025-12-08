Theo đó, các trường tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9 và lớp 12, tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Lễ khai giảng diễn ra vào ngày 5/9/2025. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12/6/2026. Việc dự kiến tổ chức sớm hơn kỳ thi phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh vẫn có thời gian để ôn thi.