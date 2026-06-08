Giáo dục - Đào tạo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Lâm Đồng diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế Thông báo kết quả kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

Theo thông báo, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 1 - 4/7/2026 tại 6 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Có 3.780 thí sinh đăng ký dự thi các môn không chuyên, trong đó 3.600 thí sinh dự thi; đối với các môn chuyên có 4.880 lượt đăng ký, trong đó 4.493 lượt thí sinh tham gia. Tỷ lệ dự thi ở hầu hết các môn đạt trên 90%, phản ánh sự quan tâm và chuẩn bị nghiêm túc của thí sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác tổ chức kỳ thi được chuẩn bị đầy đủ từ xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng thi, các ban chuyên môn đến bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và triển khai công tác kiểm tra theo đúng quy định. Quy chế thi được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ làm nhiệm vụ và thí sinh trước khi kỳ thi diễn ra.

Trong quá trình coi thi, các điểm thi thực hiện nghiêm túc quy trình bảo quản đề thi, bài thi, kiểm soát vật dụng mang vào phòng thi và giám sát thí sinh. Toàn kỳ thi ghi nhận 2 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế và đã được xử lý kịp thời theo quy định. Ngoài ra, một số sai sót kỹ thuật của thí sinh như ghi nhầm thông tin trên bài thi cũng được lập biên bản và xử lý đúng quy trình.

Ở khâu chấm thi, việc làm phách, chấm hai vòng độc lập, nhập điểm 2 vòng và ráp phách kiểm dò được thực hiện đầy đủ, có sự giám sát của lực lượng kiểm tra và công an, bảo đảm tính chính xác và khách quan.

Thí sinh hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026-2027

Đối với công tác phúc khảo, Hội đồng thi tiếp nhận 1.514 bài thi tự luận và 279 bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh. Kết quả có 15 bài thi tự luận và 5 bài thi trắc nghiệm được điều chỉnh điểm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân chủ yếu do giám khảo cộng nhầm điểm thành phần, chấm lệch điểm hoặc sai sót trong quá trình nhận diện đáp án của phần mềm đối với một số bài thi trắc nghiệm.

Kết luận kiểm tra khẳng định, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026-2027 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi, phúc khảo thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi đáp ứng yêu cầu, góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chất lượng của công tác tuyển sinh.