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    Kỳ thủ Lâm Đồng giành huy chương vàng cho Việt Nam tại giải Cờ vua trẻ châu Á

    Nguyên Vũ 27/07/2026 12:11

    Kỳ thủ trẻ Nguyễn Tùng Quân đến từ tỉnh Lâm Đồng đã cùng với các đồng đội đem về cho Cờ vua Việt Nam 2 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc ở nội dung đồng đội nam nhóm tuổi 14, Giải Cờ vua trẻ châu Á lần thứ 28 năm 2026 diễn ra ở TP Thâm Quyến (Trung Quốc).

    ANH CO VUA GUI CONG NAM
    Kỳ thủ Nguyễn Tùng Quân đứng giữa 2 đồng đội (áo khóa vàng) trên bục nhận huy chương Vàng nội dung Cờ chớp (Ảnh: Cao Sang)

    Giải Cờ vua trẻ vô địch châu Á thường niên, diễn ra từ ngày 15/7 - 25/7 với sự tham gia tranh tài của của khoảng 930 kỳ thủ trẻ nam, nữ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu lục.

    Đoàn Cờ vua Việt Nam có 80 kỳ thủ tranh tài ở hầu hết các nội dung và nhóm tuổi nam, nữ của giải. Trong đó, Cờ vua Lâm Đồng góp mặt Huấn luyện viên Cao Sang và kỳ thủ Nguyễn Tùng Quân.

    Kết quả, Nguyễn Tùng Quân cùng với các đồng đội của mình trong đội tuyển Cờ vua Việt Nam xuất sắc đem về cho quê hương 3 tấm huy chương quý giá gồm: huy chương Vàng đồng đội nam 14 tuổi Cờ tiêu chuẩn, huy chương Vàng đồng đội nam 14 tuổi Cờ chớp và huy chương Bạc đồng đội nam 14 tuổi Cờ nhanh. Tự hào nhất là ở nội dung Cờ chớp, kỳ thủ Nguyễn Tùng Quân giành 7 điểm (Nguyễn Vũ Bảo Lâm và Lê Anh Tú mỗi kỳ thủ đạt 6,5 điểm) đạt 20 điểm xếp hạng nhất (huy chương Vàng), đội chủ nhà Trung Quốc huy chương Bạc với 19 điểm và Cờ vua Nga đạt huy chương Đồng với 18,5 điểm.

    Với những chiếc huy chương quý giá giành được ở nhóm tuổi 14 nam đã góp phần vào thành tích chung của Cờ vua Việt Nam với 63 huy chương các loại (27 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc, 18 huy chương Đồng) xuất sắc xếp hạng Nhất toàn đoàn, vượt qua 29 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải.

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      Kỳ thủ Lâm Đồng giành huy chương vàng cho Việt Nam tại giải Cờ vua trẻ châu Á
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