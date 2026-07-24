Đời sống Ký ức người lính và ngọn lửa truyền thống Tháng Bảy, không chỉ là dịp tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là khoảng thời gian để những ký ức chiến tranh được nhắc nhớ với lòng biết ơn, để nghĩa tình đồng đội tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Các Cựu chiến binh thăm hỏi gia đình chính sách

Với những người lính từng đi qua chiến tranh, tháng Bảy chưa bao giờ chỉ là một dấu mốc trên lịch. Đó là thời điểm những ký ức tưởng đã lùi xa lại hiện về rõ nét: những ngày huấn luyện gian khổ, những cuộc hành quân xuyên rừng, những trận đánh ác liệt và cả hình ảnh đồng đội mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Buổi giao lưu "Thời hoa lửa" do Hội Cựu chiến binh phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phan Thiết tổ chức

Những câu chuyện được kể lại bởi các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh không chỉ là sự hồi tưởng về một thời gian khổ, mà còn là những bài học về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn và trách nhiệm tiếp nối truyền thống của thế hệ hôm nay.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phan Thiết, cho biết, mỗi dịp 27/7, Hội CCB phường phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công; đồng thời tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu với đoàn viên, thanh niên để chia sẻ những câu chuyện từ chiến trường.

Ông Nguyễn Anh Tuấn thắp hương tại nghĩa trang

"Mỗi lần được gặp lại đồng đội hay kể cho thế hệ trẻ nghe về những năm tháng chiến đấu, chúng tôi đều rất xúc động. Đó không chỉ là ký ức của riêng người lính mà còn là bài học về lòng yêu nước, về sự hy sinh để các cháu hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay", ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, trong những ngày tháng Bảy, ký ức về một thời rèn luyện gian khổ trong quân ngũ lại trở về nguyên vẹn trong tâm trí những người lính năm xưa. Đó là những tháng ngày cùng đồng đội sát cánh tại quân trường, xây dựng chiến hào và tham gia những cuộc hành quân với niềm tin chiến thắng.

“Chính quá trình huấn luyện khắt khe ấy đã rèn giũa cho chúng tôi bản lĩnh vững vàng và sức khỏe để tiếp tục cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình”, ông Nguyễn Anh Tuấn xúc động nhớ lại.

Là người từng công tác tại vùng Tam Giác trong những năm kháng chiến, bà Phạm Thị Tám (phường Phan Thiết) vẫn không giấu được xúc động mỗi khi nhắc về đồng đội.

Những phần quà thiết thực và ý nghĩa được Hội Cựu chiến binh phường Phan Thiết trao tận tay các gia đình chính sách, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc

"Nhiều đồng chí của tôi đã anh dũng hy sinh, nhiều người trở về với thương tật và di chứng chiến tranh. Thời gian có thể làm lành những vết thương trên cơ thể nhưng không thể xóa đi nỗi nhớ đồng đội. Mỗi dịp tháng Bảy, chúng tôi lại nhớ về họ nhiều hơn và càng trân trọng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công cũng như công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ", bà Tám nghẹn ngào.

Không chỉ trên các chiến trường trong nước, nhiều người con của quê hương Lâm Đồng còn tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trở về sau chiến tranh với những thương tích và ký ức không thể nào quên, họ vẫn coi ngày 27/7 là ngày để gặp lại đồng đội, tưởng nhớ những người đã nằm lại nơi đất bạn.

Ông Lê Mạnh Hùng, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 46, Đoàn 5504, từng có 8 năm làm nhiệm vụ quốc tế, chia sẻ rằng với những người lính, điều day dứt nhất không phải là những vết thương trên cơ thể mà là sự ra đi của đồng đội.

"Chúng tôi may mắn được trở về nên luôn tự nhủ phải sống xứng đáng với những người đã hy sinh. Mỗi dịp 27/7, anh em lại gặp nhau, thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội và nhắc nhau tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội", ông Hùng nói.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hùng, người từng có 8 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, thăm Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận. Với ông, những chuyến đi này là dịp để tri ân đồng đội đã hi sinh

Nhiều năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng huy động nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội CCB, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời trở thành cầu nối truyền lửa truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các buổi nói chuyện lịch sử, hoạt động về nguồn, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và giáo dục lý tưởng cách mạng. Những câu chuyện được kể bởi chính các nhân chứng lịch sử luôn có sức lay động đặc biệt. Đó không chỉ là ký ức về chiến tranh mà còn là những bài học về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua gian khó và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước sẽ mãi được khắc ghi. Mỗi chuyến thăm hỏi, mỗi phần quà tri ân, mỗi nén hương thành kính hay mỗi câu chuyện lịch sử được kể lại đều góp phần bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", lan tỏa truyền thống biết ơn trong đời sống hôm nay.



