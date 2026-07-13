Kinh tế Kỳ vọng đột phá từ đề án nuôi biển Sự kiện UBND tỉnh công bố đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (đề án) mới đây, được xem là bước đi mang tính bước ngoặt. Qua đó, tiến tới bước đột phá vùng ven biển là mũi nhọn kinh tế năng động của địa phương.

Thu hoạch hải sản nuôi tại vùng biển Lâm Đồng

Mở ra cơ hội mới

Anh Diệp Văn Hùng, thôn Hiệp Đức 1, xã Phan Rí Cửa, là một trong những hộ nuôi biển từ năm 2024. Anh Hùng cho biết, với diện tích nuôi khoảng 2 ha, gồm 6 lồng, mỗi lồng 500 m3, gia đình nuôi các loại hải sản giá trị kinh tế cao như: cá bớp, cá mú, cá chim, đạt sản lượng trên 30 tấn/năm. Nhờ điều kiện khu vực biển này có nguồn nước sạch, trong, nên cá đạt tỷ lệ sống trên 80%, chất lượng cá ngon, không bị tanh. Từ khi thả giống tới khi thu hoạch từ 8 tháng trở lên theo hình thức gối đầu. “Việc tỉnh công bố đề án nuôi biển, bà con làm nghề rất vui và tin vào sự phát triển kinh tế trong tương lai gần…”, anh Diệp Văn Hùng kỳ vọng.

Không riêng gì anh Hùng, mà đó còn là niềm vui chung của nhiều người dân, nhất là vùng ven biển trong tỉnh. Bởi theo nội dung đề án, đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển các vùng nuôi biển theo quy hoạch, chuyển mạnh từ nuôi truyền thống sang nuôi công nghiệp, bán công nghiệp. Đồng thời, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Lâm Đồng phấn đấu duy trì và mở rộng 100 - 150 ha nuôi tại các vũng, vịnh kín và nửa kín ven bờ; xây dựng 1 - 2 khu, cụm công nghiệp nuôi biển vùng biển mở; phát triển khoảng 5.000 ha khoanh nuôi nhuyễn thể, hải sản đặc thù và 50 ha sản xuất giống cá, hải đặc sản...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Chiến tại lễ công bố Đề án của tỉnh “ Đề án không chỉ hướng đến tạo đột phá về sản lượng, giá trị, chuyển đổi sâu sắc cơ cấu ngành thủy sản mà còn gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, chuyển đổi sinh kế cho ngư dân và bảo vệ môi trường sinh thái vùng bờ.

Ông Nguyễn Văn Chiến -

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cùng với đó, tỉnh cũng hướng đến trở thành địa phương nuôi biển mạnh, đạt trình độ công nghệ cao, chuyên nghiệp, hiệu quả kinh tế cao, gắn kết chặt chẽ các khâu trong chuỗi giá trị nuôi biển và hạ tầng dịch vụ đồng bộ. Đồng thời phát triển hài hòa với các ngành kinh tế biển, gắn kết và hỗ trợ hiệu quả cho ngành du lịch biển Lâm Đồng.

Theo đó, để hiện thực hóa các mục tiêu, đề án tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm như: quy hoạch không gian nuôi biển; ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển giống và thức ăn; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; bảo vệ môi trường; thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, ưu tiên rà soát, sắp xếp lại không gian nuôi nhằm phát triển các vùng nuôi tập trung, hạn chế phát triển tự phát; khuyến khích áp dụng lồng nuôi hiện đại, công nghệ số trong quản lý môi trường, truy xuất nguồn gốc và quản lý sản xuất.

Chính quyền và Nhân dân phối hợp thả phao đánh dấu vùng biển khoanh nuôi hải sản tại xã Tân Thành

Phát triển nuôi biển là tất yếu

Về phía doanh nghiệp thủy sản tại địa phương, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Hải Triều (Khu công nghiệp Phan Thiết) chia sẻ: “Doanh nghiệp mong muốn được tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Khi đề án nuôi biển được triển khai sẽ tạo cơ hội rất lớn. Với một vùng nuôi trồng được kiểm soát, tạo cơ hội cho khách hàng thêm lòng tin. Vì vậy, khi nhận được thông tin về vùng nuôi, doanh nghiệp đã đăng ký sớm, tìm kiếm cơ hội để đầu tư công nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng, trong tương lai bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất”.

Về phía Hiệp hội nuôi biển Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Lam - Tổng thư ký Hiệp hội cho biết: “Việt Nam là quốc gia hướng biển, có lợi thế về vị trí, khí hậu, môi trường, thủy văn. Qua đó, mang đến nguồn dinh dưỡng lớn để phát triển đa dạng sinh học đa tầng, thuận lợi nuôi biển gần bờ, xa bờ… Bên cạnh đó, trước thực tế khai thác biển khiến nguồn lợi thủy sản đang dần cạn kiệt, việc phát triển nuôi biển là tất yếu”. Theo ông Lam, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích mặt biển lớn 52.000 km2, cùng với lực lượng lao động có truyền thống, kinh nghiệm, có điều kiện thuận lợi và rất phù hợp với đào tạo về nghề nuôi biển.

Tổng thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cũng đánh giá cao về đề án. Đồng thời gợi mở một số giải pháp về khai thác không gian biển, khai thác nguồn lực xã hội, giải phóng nguồn lực để phục vụ nhu cầu tăng trưởng thời kỳ mới, tạo đột phá từ đề án nuôi biển. Từ kinh nghiệm thực tiễn, một trong những giải pháp quan trọng được ông Lam nhắc đến là cùng với các địa phương có biển, Lâm Đồng cần quan tâm đến nguồn lực lao động, vốn, thể chế chính sách giao biển, trình độ quản trị để phát triển nuôi biển bền vững. Trong đó, điều kiện tự nhiên là yếu tố cần có và cần quy hoạch không gian biển cần cụ thể, chi tiết để tránh xung đột lợi ích giữa các ngành như: du lịch, hàng hải, năng lượng, khoáng sản...