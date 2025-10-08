Dòng chảy thông tin Kỳ vọng hoàn thành sớm Quốc lộ 28B Quốc lộ 28B được kỳ vọng sẽ hoàn thành sớm, không những phục vụ việc đi lại của cán bộ, công chức sau khi sáp nhập tỉnh mà còn là tuyến đường huyết mạch đáp ứng nhu cầu giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, nhất là trong phát triển du lịch nối biển và hoa của tỉnh Lâm Đồng.

Thi công thảm nhựa mặt đường quốc lộ 28B

Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có chiều dài hơn 68 km với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý Dự án 5 trực tiếp quản lý dự án, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đến nay, dự án đã được bàn giao mặt bằng khoảng 61 km, đạt 91%, còn lại hơn 6 km đang vướng mặt bằng, hệ thống đường điện, đường ống nước, nhiều trụ điện chưa được di dời; trong đó có gần 1 km đoạn đầu tuyến qua ngã ba Lương Sơn chưa được bàn giao mặt bằng nên nhà thầu chưa thể thi công tuyến chính và cầu. Ngoài ra, hơn 23 ha đất chưa được phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, một số hạng mục kỹ thuật cũng chưa được di dời, trong đó có cả đường dây tín hiệu đường sắt.

Trước tình trạng trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị tỉnh Lâm Đồng hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 8 để đảm bảo dự án Nâng cấp quốc lộ 28B hoàn thành trong năm nay. Nếu không đáp ứng tiến độ, dự án nguy cơ không giải ngân hết vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và sẽ bị điều chuyển vốn sang các công trình trọng điểm khác. Mặt khác, Bộ Xây dựng còn đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các xã có liên quan như: Lương Sơn, Sông Lũy, Phan Sơn, Tà Hine, Ninh Gia đẩy nhanh đền bù, thu hồi đất và di dời hạ tầng trong tháng 8 để nhà thầu có điều kiện triển khai thi công.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc về chính sách và kỹ thuật, đó là: còn 180 hộ dân và 6 tổ chức chưa đồng thuận do bất cập trong xác định giá đất một số trường hợp kiến nghị bồi thường phần đất ngoài giấy chứng nhận tiếp giáp quốc lộ 28B. Việc giải phóng mặt bằng cũng bị trì hoãn do chồng lấn ranh giới với dự án Nhà máy Thủy điện Đại Ninh không xác định được diện tích bồi thường…

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ bồi thường, UBND các xã Lương Sơn, Sông Lũy, Phan Sơn, Tà Hine, Ninh Gia được yêu cầu vận động người sử dụng đất sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án vì mục đích chung, đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. Tại cuộc họp báo mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, khi sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp thì quốc lộ 28B sẽ là tuyến đường gần nhất từ TP Hồ Chí Minh đến trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Do đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, phối hợp hoàn thành dự án.

Phải khẳng định rằng, quốc lộ 28B có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kết nối vùng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh đang khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến quốc lộ này. Vì vậy, việc giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm tiến độ thi công và hiệu quả đầu tư. Thời gian tới, địa phương sẽ hoàn thành công tác bồi thường cho các hộ dân, đối với các trường hợp không đồng ý sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, người dân kỳ vọng sẽ hoàn thành sớm quốc lộ 28B ngay trong năm 2025.