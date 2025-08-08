Kinh tế Kỳ vọng “thủ phủ hoa” vươn mình khẳng định vị thế Phường Lâm Viên - Đà Lạt sau sáp nhập hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp với điểm nhấn là những khu du lịch nổi tiếng, những làng hoa truyền thống lâu đời xứng danh "thủ phủ hoa" của xứ sở ngàn hoa Đà Lạt.

Vùng đất giàu truyền thống nông nghiệp

Sau khi sáp nhập từ Phường 8, 9 và 12, phường Lâm Viên - Đà Lạt hội tụ 3 làng hoa vang danh và lâu đời nhất Đà Lạt. Người nông dân tự tin với trình độ kỹ thuật canh tác nông nghiệp được truyền qua nhiều đời. Vùng đất này cũng là nơi đi đầu trong chuyển đổi phương thức canh tác rau, hoa truyền thống sang công nghệ cao và đang hứa hẹn trở thành một vùng nông nghiệp hiện đại kiểu mẫu.



3 làng hoa đóng chân trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt gồm: làng hoa Hà Đông, làng hoa Đa Thiện, làng hoa Thái Phiên. Mỗi làng hoa mang một vẻ đẹp riêng và có một thế mạnh khác biệt, tạo nên sự đa dạng và phong phú cho bức tranh sản xuất hoa thương phẩm của phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Hoa đồng tiền cũng được trồng khá nhiều ở làng hoa Thái Phiên, trở thành một trong những loại hoa đặc trưng của vùng

Nếu như làng hoa Thái Phiên nổi tiếng với những giống hoa có nguồn gốc từ Pháp như: hoàng anh, cẩm tú cầu, lyly, các loại cúc ngoại (kim cương, đại đóa nhiều màu sắc...) thì làng hoa Hà Đông lại là "cái nôi" của nghề trồng hoa cúc, hoa địa lan truyền thống, nơi những hoa cúc, cành lan đã trở thành biểu tượng. Còn làng hoa Đa Thiện được mệnh danh là "thủ phủ" của nhiều loại hoa cho năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường hiện nay như: đồng tiền, cẩm chướng...



“Chìa khóa" cho sự phát triển bền vững

Đây là những làng hoa có truyền thống lâu đời, nhưng điểm gây ấn tượng mạnh nhất đó là nông dân phường Lâm Viên - Đà Lạt đã là những người chủ động thay đổi diện mạo của nền nông nghiệp truyền thống sang canh tác hiện đại rất sớm và chuyển đổi nhanh chóng. Họ đã không ngừng học hỏi, sáng tạo, chịu đầu tư để đổi mới nhằm bắt kịp với thị hiếu thị trường trong và ngoài nước; chủ động áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Từ việc sử dụng hệ thống tưới tự động, nhà kính, nhà lưới, đến việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh trong quản lý, chăm sóc cây trồng, thay đổi giống, cải tạo giống, thậm chí, rất nhiều hộ nông dân còn bỏ vốn đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu, thuê kỹ sư nông nghiệp về để nghiên cứu thay đổi màu sắc của các loại hoa, nuôi cấy mô và trở thành nơi cung cấp giống cho người dân trong và ngoài tỉnh.

Có thể nói rằng, các sản phẩm nông nghiệp của phường hiện nay rất đáng để tự hào vì ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng và ưa chuộng, giá trị thương hiệu của vùng hoa này cũng ngày càng khẳng định vị thế và có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tuy nhiên, việc đầu ra không ổn định, giá cả các loại hoa lên xuống thất thường cũng là những rào cản khiến nông dân nơi đây không dám mạnh mẽ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao bền vững.



Kỳ vọng về vùng đất sản xuất hoa đẳng cấp trong tương lai

Bà Lư Bích Lan, một nông dân trồng hoa lâu năm tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, chia sẻ: "Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, muốn phát triển bền vững thì phải đi theo con đường nông nghiệp công nghệ cao một cách tử tế. Thực tế hiện nay, rất cần có quy hoạch vùng nông nghiệp chuyên canh hiện đại, bài bản. Nông dân chúng tôi rất mong trong tương lai, chính quyền sẽ quan tâm hỗ trợ nhiều hơn về kỹ thuật, vốn và cả tiêu chuẩn về kỹ thuật đầu ra cho sản phẩm thật chuẩn, để sản phẩm nông nghiệp phải thật sự đạt chất lượng tốt nhất, có đầu ra ổn định, mới có thể phát triển bền vững".

Ông Đặng Quang Tú - Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng nhấn mạnh: Trong định hướng phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2025 - 2030" phường sẽ tập trung quy hoạch xây dựng vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh - chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kết nối vùng sản xuất nông nghiệp với các điểm du lịch, trung tâm logistics, hệ thống phân phối hiện đại để thương hiệu nông nghiệp của phường ngày càng vươn tầm cả về chất lượng, uy tín lẫn số lượng".

Với những lợi thế sẵn có, phường Lâm Viên - Đà Lạt đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn mình trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu của cả nước. Kỳ vọng rằng, phường Lâm Viên - Đà Lạt sẽ là nơi những giấc mơ về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững được chắp cánh bay cao, bay xa và trở thành điển hình về vùng đất sản xuất hoa số 1 trong tương lai.